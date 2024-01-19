宜蘭三星死亡車禍影像曝光 死者是連任8屆老村長

宜蘭三星鄉今上午發生死亡車禍，上午8時58分許雙和一路與人和六路口，1輛砂石車與1輛自小客車相撞，自小客車駕駛是82歲的人和村長廖熖，警消到場時廖已無生命跡象，送羅東聖母醫院急救，10時32分宣告不治。詳細車禍原因待警方進一步釐清。

警方調查，廖熖沿人和六路由西向東行駛，55歲莊姓男砂石車駕駛則沿雙和一路由南往北駕駛，2車行經路口時，疑似都未看到對方，均無減速，砂石車撞上自小客車右側車門，小客車右側幾乎全毀。莊姓駕駛未受傷，酒測值為0，詳細肇事原因、肇責待進一步釐清。