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宜蘭三星死亡車禍影像曝光 死者是連任8屆老村長
宜蘭三星鄉今上午發生死亡車禍，上午8時58分許雙和一路與人和六路口，1輛砂石車與1輛自小客車相撞，自小客車駕駛是82歲的人和村長廖熖，警消到場時廖已無生命跡象，送羅東聖母醫院急救，10時32分宣告不治。詳細車禍原因待警方進一步釐清。
警方調查，廖熖沿人和六路由西向東行駛，55歲莊姓男砂石車駕駛則沿雙和一路由南往北駕駛，2車行經路口時，疑似都未看到對方，均無減速，砂石車撞上自小客車右側車門，小客車右側幾乎全毀。莊姓駕駛未受傷，酒測值為0，詳細肇事原因、肇責待進一步釐清。
據了解，死者廖熖是現任人和村長，從1994年參選至今，已經連任8屆，在地方服務超過30年，鄉親乍聞噩耗也十分震驚、難過，不敢相信老村長就這麼走了。
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