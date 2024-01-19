象龜遭竊飼主臉書協尋 網友扮偵探竊賊物歸原主

在彰化田尾鄉經營園藝業的余女，飼養1隻亞達伯拉象龜卻遭竊，將象龜視如己出的她在臉書刊登「尋龜啟事」，喜愛動物的網友也扮演偵探幫忙尋龜，竊賊無法賣出，最後物歸原主。

余女今天接受中央社記者電訪說，父母親在彰化田尾鄉經營園藝業，也設有店面，5年前她懷孕時，買了1隻亞達伯拉象龜，當時象龜大小和1個馬克杯差不多，一家人把象龜當成家中的一分子。

余女說，父親常會餵象龜吃東西，小孩出生後也會和象龜玩在一起，小朋友想爺爺的時候，就會說要去找「象龜阿公」，而一家人最悠閒的時刻就是大人小孩一起和象龜在庭院曬太陽。

余女指出，17日上午，家人發現30公斤重的象龜在家中遭竊，心急如焚前往派出所報警，也在臉書（FACEBOOK）上貼出象龜的照片，希望網友幫忙轉貼分享到寵物社團；讓她最感動的是，網友們不僅幫忙分享照片，還扮演偵探角色，在網路巡邏搜查是否有人要出售象龜。

余女說，有網友私訊她說有人在網路販賣象龜，照片跟她遭竊的象龜長得一模一樣，不過談到交易時卻斷了音訊，也有人代貼「尋龜啟事」，後來竊賊主動歸還象龜，她認為是網友們發揮集體力量，讓象龜能夠回家。余女表示，象龜回到家後，有受到一點驚嚇，但狀況大致良好，感謝網友們的幫忙。

有水族寵物業者接受中央社記者訪問時說，亞達伯拉象龜分布雄非洲賽席爾的亞達伯拉群島，是世界第二大的陸龜，背甲較高呈圓形，強而有力的腿可以支持沉重的殼及身體，頸部很長可吃到離地面1公尺的樹葉，台灣因屬島嶼型氣候，適合飼養。