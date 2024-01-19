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秋冬空品不佳！南市3工廠違法操作 開罰55萬元
秋冬季節常因東北季風或境外汙染等影響，導致台南空品不良，南市環保局為維護空氣品質與民眾健康，加強針對工業區進行管控，近年來同時在全市工業區、交通要道等處建置1400顆空品感測器，上月發現3間工廠違反許可證操作，依法裁罰共55萬元罰鍰。
環保局長許仁澤表示，南市自2018年起陸續共設置1400顆空品感測器，但因儀器架於戶外空間，受到氣候環境及元件老化影響，易導致數據品質偏差，去年9月將早期布建的100組舊有空品感測器汰舊換新完成，掌握更準確、穩定之空品數據，輔助空汙資料蒐集分析。
環保局表示，每年1-3月，10-12月秋冬空品不良季節，而空品感測器體積小，能鎖定工業區、交通要道等處廣泛布建，節省稽查人力，並提高取締成效，上月就因此發現3間工廠違反許可證操作，依法裁罰共55萬元罰鍰。
據了解，3間工廠分別為山上、仁德保安及永康等工業區，有紡織業、鋁工業及水泥業工廠，主要查獲工廠未符合汙染防制設備許可範圍、未有效收集汙染物及違反逸散管辦等，環保局依法裁處10萬至22萬不等。
環保局提醒，各事業在防制區或總量管制區內，不得因從事燃燒、融化、煉製、研磨、鑄造、輸送或其他操作，致產生明顯之粒狀汙染物，散布於空氣或他人財物，經稽查發現違規者，將依法開罰，尤其秋冬空品不良季節將加重裁罰。
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