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台中麥當勞停車場驚傳命案！車內1女死亡、1男頸部割傷搶救中

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台中驚傳命案 麥當勞停車場車內1女死亡、1男頸部割傷搶救中

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市南屯區今中午驚傳命案，警消獲報五權西路二段麥當勞速食店停車場內1輛小客車有1男1女，兩人均受刀傷，其中1人明顯死亡未送醫，另1人則送醫搶救中，詳細案情釐清中；據了解車內女性明顯死亡、男性頸部有刀傷，全身是血，民眾目擊後嚇壞報案。

消防局今天中午接獲員警轉報，指店家員工報案說停車場內一自小客車，一對男女於駕駛座內，意識不清楚，派遣南屯分隊91及92車前往。下午1點42分回報現場1男1女OHCA(到院前心肺功能停止)。

救護車先將一名身上多處刀傷的男性(約50歲)，送往林新醫院急救，另名女性已經明顯死亡，身上多處切割傷，無送醫（年齡不詳），後續交由警察局處理。

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台中五權西路二段麥當勞停車場，大墩派出所員警到場，發現車上有一男一女全身血跡，救護員初步研判女性已死亡，男性頸部有明顯割傷。記者曾健祐／翻攝
台中五權西路二段麥當勞停車場，大墩派出所員警到場，發現車上有一男一女全身血跡，救護員初步研判女性已死亡，男性頸部有明顯割傷。記者曾健祐／翻攝

停車場 命案

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