聽新聞
test
0:00 / 0:00
國1南369.9K瑞隆路段6車連環撞 遊覽車上16人嚇壞
國道一號南向369.9公里（瑞隆路段）今天上午9時5分許正逢上班尖峰時段，6輛車疑未保持安全距離，發生追撞事故，所幸僅造成車損，現場無人受傷虛驚一場，警方不到半小時即排除事故車，恢復全線通車，肇事原因仍在釐清調查。
國道公路警察指出，今天上午28歲何男駕駛營半聯結車行駛該段外側車道時，疑分心追撞前方48歲張男駕駛的大貨車，並往前推撞48歲林男駕駛的營業半聯結車。
此外，何男當時一發現就要撞上前車時，慌了手腳緊急向右閃避，當下不慎撞擊輔助車道上53歲柯男所駕駛的遊覽車，據了解，車上16人被突然其來的碰撞也嚇了一大跳，因衝擊力道大，遊覽車後續又向前推撞69歲林男駕駛的轎車，導致林男車輛擦撞28歲謝男駕駛的小貨車，造成六車連環撞事故。
由於這起意外，國道一號外側線道被事故大型車占用，一度車流回堵，所幸這起事故無人受傷，事故車在9時36分排除，恢復全線通車，全案由岡山分隊依規定處理，各車駕駛均無飲酒情形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言