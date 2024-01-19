國1南369.9K瑞隆路段6車連環撞 遊覽車上16人嚇壞

國道一號南向369.9公里（瑞隆路段）今天上午9時5分許正逢上班尖峰時段，6輛車疑未保持安全距離，發生追撞事故，所幸僅造成車損，現場無人受傷虛驚一場，警方不到半小時即排除事故車，恢復全線通車，肇事原因仍在釐清調查。

國道公路警察指出，今天上午28歲何男駕駛營半聯結車行駛該段外側車道時，疑分心追撞前方48歲張男駕駛的大貨車，並往前推撞48歲林男駕駛的營業半聯結車。

此外，何男當時一發現就要撞上前車時，慌了手腳緊急向右閃避，當下不慎撞擊輔助車道上53歲柯男所駕駛的遊覽車，據了解，車上16人被突然其來的碰撞也嚇了一大跳，因衝擊力道大，遊覽車後續又向前推撞69歲林男駕駛的轎車，導致林男車輛擦撞28歲謝男駕駛的小貨車，造成六車連環撞事故。