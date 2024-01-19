快訊

一張照看騎士停紅燈 網神回被讚「可當交通部長」

尷尬！三星Galaxy S24手機舊換新 官方認證「蘋果iPhone最值錢」換購價曝光

抓到了！造橋鄉朝陽公園遭濫倒廢棄物 警緝獲裝潢業者

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣造橋鄉朝陽自然運動公園近日遭人隨意濫倒廢棄物，引發地方民眾撻伐，轄區警方獲報後以車追人，循線將不肖裝潢業者火速查緝到案，昨警訊後依違反廢棄物清理法將張姓男子移送苗栗地檢署偵辦。

竹南警方指出，全案造橋分駐所接獲報案後，立即派員前往現場了解，發現公園腹地內被濫倒有4堆營建、裝潢廢棄混合物，經調閱路口監視器比對，鎖定37歲左姓男子所駕駛的自小貨車涉有重嫌，且是連兩天各一趟前往濫倒廢棄物。

左男到案後供稱不諱，稱說因承做頭份事一處建案的裝潢工作，廢料無處傾倒，才趁機開車到人煙稀少的朝陽自然運動公園腹地內將廢料棄置。

警方表示，朝陽自然運動公園位於苗栗縣造橋鄉台1線、台13甲線之間，緊鄰中港溪，地幅遼闊，全案經造橋鄉公所認定為事業廢棄物，所幸民眾有記下車輛特徵，經警方比對相關車輛，迅速偵破。

朝陽自然運動公園近日遭人隨意濫倒廢棄物，引發地方民眾撻伐，全案警方偵破緝獲一名裝潢業者送辦。圖／造橋鄉公所提供
朝陽自然運動公園近日遭人隨意濫倒廢棄物，引發地方民眾撻伐，全案警方偵破緝獲一名裝潢業者送辦。圖／造橋鄉公所提供

廢棄物

延伸閱讀

出入口便民移除路障 苗縣造橋朝陽運動公園成濫倒天堂

棄置2萬4000多噸廢棄物 環保犯罪集團主嫌判5年

引進北部廢棄物倒中部4縣 假環保真亂倒判決出爐

七堵瑪陵山區垃圾子母車遭濫倒 1年告發20件

相關新聞

宜蘭三星轎車撞上砂石車 82歲人和村長廖熖送醫不治

宜蘭三星鄉雙和一路與人和六路口，今上午8時58分許發生死亡車禍，1輛砂石車與1輛小客車相撞，小客車駕駛是82歲人和村長廖...

影／高雄警半夜鳴笛追車 高樓層老外目擊急喊一句...曝犯嫌行蹤

高雄市警方15日凌晨攔查一輛未依號誌燈左轉轎車，駕駛加速逃逸，警車尾追，一名住高樓層的外籍人士聞警笛聲，從高處直擊警匪追...

抓到了！造橋鄉朝陽公園遭濫倒廢棄物 警緝獲裝潢業者

苗栗縣造橋鄉朝陽自然運動公園近日遭人隨意濫倒廢棄物，引發地方民眾撻伐，轄區警方獲報後以車追人，循線將不肖裝潢業者火速查緝...

男網友噓寒問暖 新竹6旬婦被誆虛擬貨幣投資詐上千萬元

投資詐騙猖獗，新竹市有1名6旬退休婦人結識男網友，對方照三餐噓寒問暖，並以近期比特幣ETF將在美國上市，要婦人投資虛擬貨...

海虎潛艦意外將滿月 失蹤軍官妻發文曝「白沙屯媽祖指示」

海虎潛艦去年12月21日在小琉球海域，因浮航搶修浮標，造成6軍官相繼落海，3獲救、3失蹤；意外發生迄今將滿月，但3失蹤者...

國道二次事故風險高…去年至今已8死 警：謹記報案SOP

根據國公路警察局統計，去年1月1日至今年1月初為止，國道發生二次事故共計8件，造成8人死亡。國道警呼籲，國道二次事故風險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。