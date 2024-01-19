抓到了！造橋鄉朝陽公園遭濫倒廢棄物 警緝獲裝潢業者

苗栗縣造橋鄉朝陽自然運動公園近日遭人隨意濫倒廢棄物，引發地方民眾撻伐，轄區警方獲報後以車追人，循線將不肖裝潢業者火速查緝到案，昨警訊後依違反廢棄物清理法將張姓男子移送苗栗地檢署偵辦。

竹南警方指出，全案造橋分駐所接獲報案後，立即派員前往現場了解，發現公園腹地內被濫倒有4堆營建、裝潢廢棄混合物，經調閱路口監視器比對，鎖定37歲左姓男子所駕駛的自小貨車涉有重嫌，且是連兩天各一趟前往濫倒廢棄物。

左男到案後供稱不諱，稱說因承做頭份事一處建案的裝潢工作，廢料無處傾倒，才趁機開車到人煙稀少的朝陽自然運動公園腹地內將廢料棄置。