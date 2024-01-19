男網友噓寒問暖 新竹6旬婦被誆虛擬貨幣投資詐上千萬元
投資詐騙猖獗，新竹市有1名6旬退休婦人結識男網友，對方照三餐噓寒問暖，並以近期比特幣ETF將在美國上市，要婦人投資虛擬貨幣，婦人信以為真匯款上千萬元才知受騙。竹市警方表示類似案件不少，昨天在東區區公所里鄰長座談會，特別結合舉辦防詐及識詐宣導活動，提醒長輩切勿遭「假投資」詐欺手法受騙。
新竹市警察局第二分局統計，轄內發生各類詐欺案中，以「假投資」詐欺造成財產損失最多，且屬高發詐欺案件前三名。近期就發生一名6旬退休陳姓婦女遭投資詐騙千萬元案件，該名婦女單身上網認識一名男網友，雙方透過通訊軟體聊天，越聊越熱絡。
警方表示，陳姓婦人因為男網友成天噓寒問暖，對對方說詞深信不疑，男網友跟她說近期比特幣ETF將在美國上市，有大量增值空間，陳姓婦人聽信，因而損失上千萬。
資深刑警分析，這類投資詐騙手法會結合最新時事，以此案件來說，比特幣ETF確實近期在美國合法上市，被害人可能會一時利慾薰心誤認投資為真，但在完全不清楚對方來歷，甚至沒有見過面、看過長相的狀態下，輕易將財產轉到國外，風險極高。
詐騙集團手法常為鎖定對詐騙話術較不熟悉、生活單純的銀髮族、中老年人、退休族群、家庭主婦下手，利用「投資理財、穩賺不賠、投資高報酬」等話術誘騙，致使被害人陷入錯誤掉入陷阱匯款、面交金錢予詐騙集團。
投資者初期帳面可能顯示獲利，且小額獲利可以出金讓被害人嚐到甜頭，詐騙集團再引誘投資人加碼投入大筆資金，甚至要投資人貸款投資。 加碼後，再度以洗碼量不足、保證金、IP異常等理由不讓投資人出金，最後直接失聯，讓投資人血本無歸。
第二分局分局長林昆達呼籲，民眾於網路群組進行投資時勿心存僥倖，獲利伴隨風險，投資時須謹慎思考，小心求證，如遇到可疑為詐騙情狀，請撥打165反詐騙專線諮詢，警方也將持續透過與金融機構橫向聯繫，努力達成「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大方向，有效守護民眾財產安全，共同維護地方治安。
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