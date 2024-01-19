橫越馬路母湯！害23歲男騎士噴飛搶救10天不治 阿北被撞到骨折還吃官司

60歲謝男7日晚間疑要到對向搭計程車，橫越台中市烏日區長春街，與23歲王姓男騎士碰撞，雙雙重摔倒地送醫，王男在加護病房搶救10天，仍在16日傷重不治，檢察官會同法醫相驗後，朝過失致死罪偵辦。謝男身上多處擦挫傷、骨折住院中，還要面臨過失致死罪官司。

烏日警分局調查，本月7日晚間7時47分，謝男橫越長春街時，不慎與直行長春街的王姓機車騎士碰撞，由於撞擊力道大，王姓機車騎士連人帶車往前噴飛將近10公尺後重摔倒地，謝男也在空中翻滾一圈後重摔落地，附近民眾聽見巨大聲響，紛紛趕緊上前關心，不過兩人都已倒臥在地上無法動彈。

消防員獲報到場，發現王姓機車騎士全身多處擦挫傷，當場無呼吸心跳，緊急送往中山附醫搶救，經10天搶救，仍因傷重在16日拔管宣告不治；謝男身上有多處擦挫傷、骨折，經送醫救治，目前仍在住院中。