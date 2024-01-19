國道二次事故風險高…去年至今已8死 警：謹記報案SOP

根據國公路警察局統計，去年1月1日至今年1月初為止，國道發生二次事故共計8件，造成8人死亡。國道警呼籲，國道二次事故風險高，用路人在國道發生事故，謹記報案SOP，先開啟危險警告燈，將車輛停妥關掉引擎，並在車後方100公尺處擺放車輛故障標誌後，所有人員盡速撤至護欄外或車道外，確保自身安全後再報案。

國道公路警察局表示，國道高速公路來往車輛車速較快，駕駛人所需的應變視距較長，發生二次事故的風險及死亡率也較高。根據國道警統計，去年1月1日至今年1月初為止，國道發生二次事故共計8件，造成8人死亡。

這個月國道3號南向新竹香山路段，發生5輛汽車追撞，肇事車輛停在外側車道，其中2名駕駛人下車迅速到外側路肩等候；另3位駕駛人則站在事故車輛後方，5分鐘後遭後方來車直接撞擊，釀1死2傷。

另起也是這個月發生在國道1號北向雲林系統路段，2輛汽車追撞停在內側車道，2名駕駛及1名乘客下車站在車道上，36秒後遭後方車輛撞擊，造成車內1名乘客當場死亡，站在車道上3人受傷。

國道公路警察局呼籲，用路人在國道發生事故謹記報案SOP，除立即開啟危險警告燈，將車輛停妥關掉引擎外，所有人員應儘速撤至護欄外或車道外的安全處所。同時建議車外所有人穿著反光背心面向來車方向，並在車後方100公尺處擺放車輛故障標誌，再利用「高速公路1968App」警政報案功能或撥打1968專線報案。