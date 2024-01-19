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妻想生小孩他不要！台中頂客族尪負氣離家險釀輕生 警化解危機
台中一名40多歲男子與妻過著無子女、自由自在的頂客族生活，其妻日前看到親友的小孩，向丈夫提議想要生個寶寶，結果夫妻口角，男子一氣之下半夜外出，持刀坐在公園，心神不寧。警方獲報後，耐心安撫男子情緒，加上妻子到場溝通，順利取下男子手中刀子，挽回寶貴性命。
台中市警局太平分局新平派出所員警鄭永欣、江國銘日前清晨6時許獲報，有一名男子在公園坐著、持刀，心神不寧，尋求警方協助。員警到場時，男子情緒突然激動，員警見狀先行安撫情緒。
據了解，男子因妻子想要生小孩，但妻子長期無業，男子基於經濟考量及人生規劃，夫妻因此大吵一架，男子也氣憤獨自外出透氣，最後男子之妻到場溝通，員警也當起和事佬，順利取下其手上的刀子，成功挽回寶貴生命。
男子之妻表示，生寶寶這件事就暫此打住，生活才是最重要的，允諾會再加強夫妻間加溝通，避免因不當情緒造成憾事發生，非常感謝警方熱心為民服務。
太平分局表示，民眾如遇到困難應尋求協助、家人幫忙，或是諮詢管道，避免因一時衝動或是思想陷入死胡同內，造成無法挽回的悲劇。
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