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影／高雄警半夜鳴笛追車 高樓層老外目擊急喊一句...曝犯嫌行蹤

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市警方15日凌晨攔查一輛未依號誌燈左轉轎車，駕駛加速逃逸，警車尾追，一名住高樓層的外籍人士聞警笛聲，從高處直擊警匪追逐動態，眼見穿紅衣者躲在貨櫃車底，警車錯過，還急喊「在後面」；警方指，當晚逮獲持有毒香菸的男子，另女駕駛逃逸仍追緝中。

網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，影片在鼓山區與左營區交界處的龍德新路，指疑酒駕警匪追逐，一名紅衣男跌倒爬起躲在貨車下，警車就這樣錯過了。

影片中傳來警笛鳴聲，只見警車在馬路沿路追逐可疑轎車，拍下影片直擊狀況的外籍人士在陽台喊「oh…oh…，you what…what the fuck….where you go baby，oh shit…錯過了，錯過了，他躲在卡車，後面，後面，他們在這裡」。

左營警分局表示，博愛四路派出所巡邏警組於15日凌晨2時30分許，在左營區自由四路與大中路口，發現一輛轎車未依號誌左轉，員警示意欲攔查時，轎車卻直接加速駛離，員警見狀，除立即尾隨伺機攔查外，並呼叫線上警網請求支援。

警方實施攔截圍捕，10分鐘後，在自由一路與灣興街口攔下轎車，但王姓女駕駛（47歲）當場棄車往附近公園方向逃逸，員警為考量安全，先行控制副駕駛座上的徐姓男子（43歲），並在駕駛座查獲含有海洛因香菸、安非他命吸食器等證物。

警方將徐男以毒品罪現行犯當場實施逮捕，警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦；另持續追緝在逃的王女下落。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄市左營警分局員警半夜鳴笛追車高樓層老外目擊，眼見穿紅衣者躲在貨櫃車底，警車錯過，還急喊「在後面」。圖／網路社群「社會事新聞影音」
高雄市左營警分局員警半夜鳴笛追車高樓層老外目擊，眼見穿紅衣者躲在貨櫃車底，警車錯過，還急喊「在後面」。圖／網路社群「社會事新聞影音」
高雄市左營警分局員警半夜鳴笛追車高樓層老外目擊，眼見穿紅衣者（左紅圈處）躲在貨櫃車底，警車錯過（右紅圈處），還急喊「在後面」。圖／網路社群「社會事新聞影音」
高雄市左營警分局員警半夜鳴笛追車高樓層老外目擊，眼見穿紅衣者（左紅圈處）躲在貨櫃車底，警車錯過（右紅圈處），還急喊「在後面」。圖／網路社群「社會事新聞影音」
高雄市左營警分局員警追車，逮獲副駕駛座上的徐姓男子，並在駕駛座查獲含有海洛因香菸、安非他命吸食器等物。記者石秀華／翻攝
高雄市左營警分局員警追車，逮獲副駕駛座上的徐姓男子，並在駕駛座查獲含有海洛因香菸、安非他命吸食器等物。記者石秀華／翻攝
高雄市左營警分局員警半夜鳴笛追車高樓層老外目擊，眼見穿紅衣者躲在貨櫃車底，警車錯過，還急喊「在後面」。圖／網路社群「社會事新聞影音」
高雄市左營警分局員警半夜鳴笛追車高樓層老外目擊，眼見穿紅衣者躲在貨櫃車底，警車錯過，還急喊「在後面」。圖／網路社群「社會事新聞影音」
高雄市左營警分局員警半夜鳴笛追車高樓層老外目擊，眼見穿紅衣者躲在貨櫃車底，警車錯過，還急喊「在後面」。圖／網路社群「社會事新聞影音」
高雄市左營警分局員警半夜鳴笛追車高樓層老外目擊，眼見穿紅衣者躲在貨櫃車底，警車錯過，還急喊「在後面」。圖／網路社群「社會事新聞影音」

毒品 警車

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