影／高雄警半夜鳴笛追車 高樓層老外目擊急喊一句...曝犯嫌行蹤

高雄市警方15日凌晨攔查一輛未依號誌燈左轉轎車,駕駛加速逃逸,警車尾追,一名住高樓層的外籍人士聞警笛聲,從高處直擊警匪追逐動態,眼見穿紅衣者躲在貨櫃車底,警車錯過,還急喊「在後面」;警方指,當晚逮獲持有毒香菸的男子,另女駕駛逃逸仍追緝中。

網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片,影片在鼓山區與左營區交界處的龍德新路,指疑酒駕警匪追逐,一名紅衣男跌倒爬起躲在貨車下,警車就這樣錯過了。

影片中傳來警笛鳴聲,只見警車在馬路沿路追逐可疑轎車,拍下影片直擊狀況的外籍人士在陽台喊「oh…oh…,you what…what the fuck….where you go baby,oh shit…錯過了,錯過了,他躲在卡車,後面,後面,他們在這裡」。

左營警分局表示,博愛四路派出所巡邏警組於15日凌晨2時30分許,在左營區自由四路與大中路口,發現一輛轎車未依號誌左轉,員警示意欲攔查時,轎車卻直接加速駛離,員警見狀,除立即尾隨伺機攔查外,並呼叫線上警網請求支援。

警方實施攔截圍捕,10分鐘後,在自由一路與灣興街口攔下轎車,但王姓女駕駛(47歲)當場棄車往附近公園方向逃逸,員警為考量安全,先行控制副駕駛座上的徐姓男子(43歲),並在駕駛座查獲含有海洛因香菸、安非他命吸食器等證物。

警方將徐男以毒品罪現行犯當場實施逮捕,警詢後,依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦;另持續追緝在逃的王女下落。