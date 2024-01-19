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國3南下西湖段砂石車翻覆駕駛擦挫傷 疑爆胎釀禍

中央社／ 苗栗縣19日電

國道3號南向139.7公里苗栗縣西湖路段今晨發生大型車輛翻覆事故，1輛砂石車疑因爆胎，車輛衝出護欄橫倒在邊坡，駕駛遭受擦挫傷，國道員警花了將近5個小時排除事故現場。

國道公路警察局第2大隊後龍分隊小隊長林耀武表示，凌晨1時45分接獲通報，指國道3號南向139.7公里處發生車禍意外，獲報後派員到場發現1輛砂石車翻覆在國道邊坡。

國道拖吊車救援隊第一時間爬下邊坡，順利協助駕駛脫困。國道員警經調查，張姓男子（32歲）駕駛砂石車行經苗栗西湖路段，疑因右前輪爆胎，整台車往右傾斜，先撞破外側護欄，接著翻覆到邊坡下方。

警方指出，張男僅手腳遭受擦挫傷，經救護人員簡單包紮、清理傷口，並無大礙拒絕送醫。為了排除事故現場，國道員警找來大型拖吊車，花了將近5個小時，直到清晨6時許才順利將砂石車吊離。

針對這起案件，警方表示，將依違反道路交通管理處罰條例第30-1條汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，處汽車駕駛人新台幣1000元以上、6000元以下罰鍰。

國道 砂石

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