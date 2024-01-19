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影／男買彩券手機不見差點先漏財 竊賊自投羅網

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄鹽埕38歲許姓男子前天下午在新興街彩券行欲買彩券時，發現身上錢沒帶夠，手機還放在彩券行桌上，就匆匆離去領錢，但許男返回彩券行時，手機早已不翼而飛，怎料，還沒中獎就先漏財，許男嚇得趕緊報案，所幸警方僅花20分鐘，就在100公尺處逮到正走回彩券行的60歲盧姓犯嫌。

鹽埕分局指出，建國四路派出所前天下午2時5分許，在接獲許男報案後，隨即由所長黃捷誠率員到場了解，經調閱監視器鎖定盧姓竊嫌特徵，隨後於附近搜查，僅花20分鐘，就在七賢二路與北斗街口，發現盧男行蹤。

「僅表示手機撿來，正好要來還給失主。」盧嫌一開始裝傻否認犯行，直到員警出示監視器畫面後百口莫辯，只好乖乖將手機交給警方查扣。

盧男自述患有口腔癌，當時竊取手機後，前往附近大樓找女友，但想到機車還停放於彩券行前，遂又轉頭回去牽車，萬萬沒想到，會碰上員警被當場逮捕，全案依涉嫌竊盜罪移送高雄地方檢察署偵辦。

盧男辯稱拿手機來彩券行還給失主。記者古和純／翻攝
盧男辯稱拿手機來彩券行還給失主。記者古和純／翻攝

彩券行 監視器 竊盜

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