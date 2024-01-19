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影／台中7旬翁日走到夜10公里 全身顫抖無力：我找不到回家路
台中市清水區一名7旬林姓老翁，前天上午外出晨運，竟迷途走到沙鹿區中山路國道三號涵洞休息，警方發現上前關心，林翁全身發抖無力地說，他從白天走到晚上，「我找不到回家的路，老婆在等我」，令人聽了鼻酸，警方護送林翁返家，老翁妻子看到老伴瞬間哽咽急喊，「下次不要自己出門啦！」
前天上午8點多，7旬林姓老翁從清水住家獨自外出運動，但卻忘了回家的路，從清水區徒步超過10公里，走到沙鹿區中山路國道三號涵洞下已經是晚間9點多，林翁超過12小時未進食、喝水，體力相當虛弱。
清水警分局清泉所員警林靖智、黃柏森巡邏經過，發現有善心騎士與老翁站在暗處路旁，警方上前了解。林翁全身虛弱發抖，無法說出家中地址與家人聯繫方式，只能回答自己的姓名。
老翁虛弱又心急向警方解說，「我一直走都不對，找不到路(回家)都没休息，老婆在家等我…，剛剛才站著休息」，令警方聽了鼻酸，立即將老翁帶返派出所休息，提供熱食及飲料讓老翁果腹。
所幸，林姓老翁妻子因找不到老翁已向清水派出所報案協助，經聯繫老翁妻子，警方考量老翁家中僅一名7旬妻子，當下由清泉派出所所長吳嘉瑋及警員林靖智護送林翁返家。
妻子看到老翁回家，立即紅了眼眶、語帶哽咽說，「下次不要自己出門啦！」兩老相當感謝警方與熱心騎士協助。
台中市清水分局分局長蔡慶星呼籲，家中有需要照顧長者，可在身上放置印有身分資料、家屬聯絡電話等辨識卡等，也可直接至分局捺印指紋建檔，讓警方或熱心民眾可更容易協助迷失人士返家。
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