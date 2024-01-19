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家中出現4大包牛樟木屋主報警 保七警破獲阿里山盜伐集團

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

「住家出現上百公斤牛樟木是什麼感覺？！」家住嘉義縣大阿里山區的林姓縣民日前赫然發現家中，突然出現來路不明的4大包牛樟木，疑山老鼠丟包暫置，為避免無端捲入盜採林木，向警方報案。保安警察第七總隊第七大隊會同中埔警分局、林業及自然保育署嘉義分署組專案小組，報請嘉義地檢署指揮偵辦，破獲以湯姓男子為首的6人盜伐集團。

保七調查，盜伐集團藉由受雇在嘉義縣竹崎鄉大凍山步道附近，整除山林雜草竹木際，行盜伐林木之實，原預計將盜伐贓木藏匿劉姓犯嫌家中，因湯嫌擔心事跡敗露，轉而將贓木藏匿熟識，但不知情林姓縣民家中。

殊不知，林姓縣民擔心受累，向警方報案才東窗事發，警方抽絲剝繭、深入調查後發現湯嫌等人涉重嫌，日前搜索拘提，總計查獲268.61公斤牛樟及扁柏等國有貴重木，瓦解6人盜伐集團。全案依違反森林法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

大凍山步道是奮起湖地區重要風景據點，也是觀賞日出山峰，每年吸引大批遊客到訪。保七總隊第七大隊呼籲，阿里山珍貴林木全民共有，維繫生態多樣化、水土保育不可缺，強力打擊山老鼠，盼民眾勇於檢舉，拒絕購買來源不明珍貴林木，共同守護美麗山林，保護國家珍貴環境資源。

保安警察第七總隊第七大隊會同中埔警分局、林業及自然保育署嘉義分署組專案小組，破獲以湯姓男子為首的6人盜伐集團。記者魯永明／翻攝
保安警察第七總隊第七大隊會同中埔警分局、林業及自然保育署嘉義分署組專案小組，破獲以湯姓男子為首的6人盜伐集團。記者魯永明／翻攝
保安警察第七總隊第七大隊會同中埔警分局、林業及自然保育署嘉義分署組專案小組，破獲以湯姓男子為首的6人盜伐集團。記者魯永明／翻攝
保安警察第七總隊第七大隊會同中埔警分局、林業及自然保育署嘉義分署組專案小組，破獲以湯姓男子為首的6人盜伐集團。記者魯永明／翻攝
保安警察第七總隊第七大隊會同中埔警分局、林業及自然保育署嘉義分署組專案小組，破獲以湯姓男子為首的6人盜伐集團。記者魯永明／翻攝
保安警察第七總隊第七大隊會同中埔警分局、林業及自然保育署嘉義分署組專案小組，破獲以湯姓男子為首的6人盜伐集團。記者魯永明／翻攝

嘉義 山老鼠 阿里山 奮起湖

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