家中出現4大包牛樟木屋主報警 保七警破獲阿里山盜伐集團

「住家出現上百公斤牛樟木是什麼感覺？！」家住嘉義縣大阿里山區的林姓縣民日前赫然發現家中，突然出現來路不明的4大包牛樟木，疑山老鼠丟包暫置，為避免無端捲入盜採林木，向警方報案。保安警察第七總隊第七大隊會同中埔警分局、林業及自然保育署嘉義分署組專案小組，報請嘉義地檢署指揮偵辦，破獲以湯姓男子為首的6人盜伐集團。

保七調查，盜伐集團藉由受雇在嘉義縣竹崎鄉大凍山步道附近，整除山林雜草竹木際，行盜伐林木之實，原預計將盜伐贓木藏匿劉姓犯嫌家中，因湯嫌擔心事跡敗露，轉而將贓木藏匿熟識，但不知情林姓縣民家中。

殊不知，林姓縣民擔心受累，向警方報案才東窗事發，警方抽絲剝繭、深入調查後發現湯嫌等人涉重嫌，日前搜索拘提，總計查獲268.61公斤牛樟及扁柏等國有貴重木，瓦解6人盜伐集團。全案依違反森林法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。