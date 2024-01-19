年輕人間的糾紛 竟2度帶人去砸他母親開的檳榔攤
桃園市龜山區光峯路上某家檳榔攤前年10月初，短短3天內連續二次遭不明年輕男子潑紅漆、砸鐵門破壞，警方追查發現帶頭的許姓、詹姓男子與開設檳榔攤的陳姓老闆娘的兒子有嫌隙導致，桃園地檢署偵查終結，將許男、詹男依毀損罪起訴，其中許男犯案時，帶了當時年僅17歲的胡姓少年一起去砸店，檢察官請求法院依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。
起訴指出，26歲許姓男子與27歲詹姓男子同是龜山人，由於與陳姓檳榔攤闆娘的兒子有糾紛，許男於2022年10月4日晚上11點42分，駕車搭載王姓及胡姓少年等一車4人，前往陳家的檳榔攤，下車後分持鐵鎚、十字鎬、球棒及油漆等物，對著檳榔攤的鐵捲門、玻璃窗、招牌燈、監視器等物胡亂敲打，並潑灑紅漆，導致檳榔攤面目全非，無法營業。
龜山警方據報，緊急調閱監視器以車追人，於案發後3小時餘，在桃園市龜山區萬壽路2段與大同路口攔查到許男當時所駕的犯案車輛，張姓車主相當不解，經警方出示監視器指認出許男數小時前曾向他借車外出，原來是撂人去砸店。
檢警調查，詹男在許撂人砸檳榔攤後的7日清晨4點25分，搭乘白牌車又和王男再次前往陳婦開的檳榔攤，2人一下車分持球棒砸毀才修好的鐵捲門、玻璃窗、招牌燈等物，導致陳婦無法做生意，調閱監視器通知白牌車運將到案，供出當時搭乘的詹姓與王姓男子；涉案相關人等除詹男否認動手，僅承認在旁把風外，其餘人皆坦承不諱。
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