年輕人間的糾紛 竟2度帶人去砸他母親開的檳榔攤

桃園市龜山區光峯路上某家檳榔攤前年10月初，短短3天內連續二次遭不明年輕男子潑紅漆、砸鐵門破壞，警方追查發現帶頭的許姓、詹姓男子與開設檳榔攤的陳姓老闆娘的兒子有嫌隙導致，桃園地檢署偵查終結，將許男、詹男依毀損罪起訴，其中許男犯案時，帶了當時年僅17歲的胡姓少年一起去砸店，檢察官請求法院依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。

起訴指出，26歲許姓男子與27歲詹姓男子同是龜山人，由於與陳姓檳榔攤闆娘的兒子有糾紛，許男於2022年10月4日晚上11點42分，駕車搭載王姓及胡姓少年等一車4人，前往陳家的檳榔攤，下車後分持鐵鎚、十字鎬、球棒及油漆等物，對著檳榔攤的鐵捲門、玻璃窗、招牌燈、監視器等物胡亂敲打，並潑灑紅漆，導致檳榔攤面目全非，無法營業。

龜山警方據報，緊急調閱監視器以車追人，於案發後3小時餘，在桃園市龜山區萬壽路2段與大同路口攔查到許男當時所駕的犯案車輛，張姓車主相當不解，經警方出示監視器指認出許男數小時前曾向他借車外出，原來是撂人去砸店。