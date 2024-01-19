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監院剛檢討警署缺失 又傳30歲國道警自戕
日前新北市警局才有警員舉槍自戕，監察院剛檢討警署「對高風險對象識別力不足」等七大缺失，昨天國道警局又有員警持槍自盡，陳屍待勤室廁所，警方初判案情與林男近期情緒不穩有關，林男家屬無法接受噩耗，確切死因有待檢方相驗釐清。
據調查，林男（卅歲）是警專卅期畢業，曾任職台北市警局，二○二○年調派國道警察局第九大隊木柵分隊；昨天原應擔服巡邏勤務，上午出勤後不久就報備返隊如廁，值班員聽聞槍響，隨後發現林男陳屍在與值班台相距五十公尺遠的待勤室廁所，見林男右手持槍倒臥，頭部受槍傷明顯死亡，現場未留下遺書。
據了解，林男未婚、有女友，近日曾與女友爭吵，情緒低落，但未向同事抱怨發洩，僅簡單向親友抒發。文山一分局獲報封鎖現場採證，初步無外力侵入跡象，不排除與情感因素有關。
監察院調查報告指出，我國十年來有五十二員警自殺，近四年就有廿二人，經查警政署有七大缺失待改進。對於昨天又發生員警自盡，警政署表示，將持續加強關懷及防範機制。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
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