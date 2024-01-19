聽新聞
test
0:00 / 0:00

監院剛檢討警署缺失 又傳30歲國道警自戕

聯合報／ 記者廖炳棋李隆揆／台北報導

監察院剛檢討警署「對高風險對象識別力不足」等七大缺失，昨天國道警局又有員警持槍自盡。本報系資料照
監察院剛檢討警署「對高風險對象識別力不足」等七大缺失，昨天國道警局又有員警持槍自盡。本報系資料照
日前新北市警局才有警員舉槍自戕，監察院剛檢討警署「對高風險對象識別力不足」等七大缺失，昨天國道警局又有員警持槍自盡，陳屍待勤室廁所，警方初判案情與林男近期情緒不穩有關，林男家屬無法接受噩耗，確切死因有待檢方相驗釐清。

據調查，林男（卅歲）是警專卅期畢業，曾任職台北市警局，二○二○年調派國道警察局第九大隊木柵分隊；昨天原應擔服巡邏勤務，上午出勤後不久就報備返隊如廁，值班員聽聞槍響，隨後發現林男陳屍在與值班台相距五十公尺遠的待勤室廁所，見林男右手持槍倒臥，頭部受槍傷明顯死亡，現場未留下遺書。

據了解，林男未婚、有女友，近日曾與女友爭吵，情緒低落，但未向同事抱怨發洩，僅簡單向親友抒發。文山一分局獲報封鎖現場採證，初步無外力侵入跡象，不排除與情感因素有關。

監察院調查報告指出，我國十年來有五十二員警自殺，近四年就有廿二人，經查警政署有七大缺失待改進。對於昨天又發生員警自盡，警政署表示，將持續加強關懷及防範機制。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

廁所 女友

延伸閱讀

監察院年度檢討 陳菊：當弱勢民眾的靠山

警界炸鍋！雲林警槍戰受傷被讚「守住負面新聞」 警政署高官道歉了

國道警陳屍待勤室 家屬淚崩、同事不捨「可能有苦都肚裡吞」

監院昨檢討今又傳員警自戕 近4年「年均5死」警署回應了

相關新聞

監院剛檢討警署缺失 又傳30歲國道警自戕

日前新北市警局才有警員舉槍自戕，監察院剛檢討警署「對高風險對象識別力不足」等七大缺失，昨天國道警局又有員警持槍自盡，陳屍...

廣角鏡／遊覽車推撞等紅燈車陣

桃園市龜山區一名謝姓駕駛日前駕駛遊覽車行經長壽路往迴龍方向時，疑身體突然不適未踩煞車，推撞在路口等紅燈的多輛汽機車，直到...

基隆暖東峽谷翁迷路 待標示牌旁獲救

基隆市暖東峽谷常有登山客迷路，消防局在步道設置20處「急難救助標示牌」，除可協助登山客判斷方向，遇到山難也有利救援。吳姓...

澎湖娛樂船突起火…8旬船長緊急跳海逃生 海巡滅火搶救中

澎湖縣消防局今天晚上8點32分接獲民眾報案，指白沙鄉險礁海域有一艘娛樂漁船起火燃燒，船上只有82歲的吳姓船長，住白沙鄉鳥...

祝融吞噬八里兩層樓高鴿舍 百隻鴿子命喪火窟

新北市八里區楓林坑一棟鐵皮搭蓋的2層樓鴿舍，今天晚上冒出大量濃煙旋即火舌竄出。新北市消防局獲報出動人車趕抵布水線灌救，火...

價值逾2千萬元！台灣高雄鋼雕大師藝術品遭竊 警方不到一天破案

有台灣高雄鋼雕大師之稱的劉丁讚，他平時創作的鐵工廠工作室，昨天竟遭人惡意闖入行竊，8只鋼雕龍以及2具飛機引擎不翼而飛，價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。