祝融吞噬八里兩層樓高鴿舍 百隻鴿子BBQ了

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市八里區楓林坑一棟鐵皮搭蓋的2層樓鴿舍，今天晚上冒出大量濃煙旋即火舌竄出。新北市消防局獲報出動人車趕抵布水線灌救，火勢於半小時撲滅，100多隻鴿子葬身火窟，初估燃燒面積約100平方公尺，現場沒人受傷，起火原因待查。

據了解，新北市八里區楓林坑2號之23一棟鐵皮搭蓋2層樓鴿舍，今天晚上6時18分左右冒出大量黑煙。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛33車、消防員69人趕抵布水線灌救，整棟鴿舍已陷入一片火海，火勢於6時56分熄滅，現場沒有人受困受傷。

消防員殘火處理，初估燃燒面積約100平方公尺，現場逾百隻鴿子葬身火窟，起火原因有待火調人員調查釐清。

新北市消防局第三大隊長陳志德提醒，家中切勿堆放大量雜物及易燃物品，若不慎發生火災，恐因堆放大量雜物助長火勢、延燒鄰戶。此外，民眾遇火警謹記「小火快逃、濃煙關門」避難逃生要領，逃生過程以低姿勢逃生，才能保命。

新北市八里區楓林坑2號之23一棟鐵皮搭蓋2層樓鴿舍，今天晚上遭祝融吞噬，百隻鴿子葬身火窟，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市八里區楓林坑2號之23一棟鐵皮搭蓋2層樓鴿舍，今天晚上遭祝融吞噬，百隻鴿子葬身火窟，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市八里區楓林坑2號之23一棟鐵皮搭蓋2層樓鴿舍，今天晚上遭祝融吞噬，百隻鴿子葬身火窟，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市八里區楓林坑2號之23一棟鐵皮搭蓋2層樓鴿舍，今天晚上遭祝融吞噬，百隻鴿子葬身火窟，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市八里區楓林坑2號之23一棟鐵皮搭蓋2層樓鴿舍，今天晚上遭祝融吞噬，百隻鴿子葬身火窟，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市八里區楓林坑2號之23一棟鐵皮搭蓋2層樓鴿舍，今天晚上遭祝融吞噬，百隻鴿子葬身火窟，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市八里區楓林坑2號之23一棟鐵皮搭蓋2層樓鴿舍，今天晚上遭祝融吞噬，百隻鴿子葬身火窟，起火原因待查。記者曾伯愷
新北市八里區楓林坑2號之23一棟鐵皮搭蓋2層樓鴿舍，今天晚上遭祝融吞噬，百隻鴿子葬身火窟，起火原因待查。記者曾伯愷
新北市八里區楓林坑2號之23一棟鐵皮搭蓋2層樓鴿舍，今天晚上遭祝融吞噬，百隻鴿子葬身火窟，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市八里區楓林坑2號之23一棟鐵皮搭蓋2層樓鴿舍，今天晚上遭祝融吞噬，百隻鴿子葬身火窟，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝

消防員 鴿子

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