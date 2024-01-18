祝融吞噬八里兩層樓高鴿舍 百隻鴿子BBQ了

新北市八里區楓林坑一棟鐵皮搭蓋的2層樓鴿舍，今天晚上冒出大量濃煙旋即火舌竄出。新北市消防局獲報出動人車趕抵布水線灌救，火勢於半小時撲滅，100多隻鴿子葬身火窟，初估燃燒面積約100平方公尺，現場沒人受傷，起火原因待查。

據了解，新北市八里區楓林坑2號之23一棟鐵皮搭蓋2層樓鴿舍，今天晚上6時18分左右冒出大量黑煙。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛33車、消防員69人趕抵布水線灌救，整棟鴿舍已陷入一片火海，火勢於6時56分熄滅，現場沒有人受困受傷。

消防員殘火處理，初估燃燒面積約100平方公尺，現場逾百隻鴿子葬身火窟，起火原因有待火調人員調查釐清。