祝融吞噬八里兩層樓高鴿舍 百隻鴿子BBQ了
新北市八里區楓林坑一棟鐵皮搭蓋的2層樓鴿舍，今天晚上冒出大量濃煙旋即火舌竄出。新北市消防局獲報出動人車趕抵布水線灌救，火勢於半小時撲滅，100多隻鴿子葬身火窟，初估燃燒面積約100平方公尺，現場沒人受傷，起火原因待查。
據了解，新北市八里區楓林坑2號之23一棟鐵皮搭蓋2層樓鴿舍，今天晚上6時18分左右冒出大量黑煙。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛33車、消防員69人趕抵布水線灌救，整棟鴿舍已陷入一片火海，火勢於6時56分熄滅，現場沒有人受困受傷。
消防員殘火處理，初估燃燒面積約100平方公尺，現場逾百隻鴿子葬身火窟，起火原因有待火調人員調查釐清。
新北市消防局第三大隊長陳志德提醒，家中切勿堆放大量雜物及易燃物品，若不慎發生火災，恐因堆放大量雜物助長火勢、延燒鄰戶。此外，民眾遇火警謹記「小火快逃、濃煙關門」避難逃生要領，逃生過程以低姿勢逃生，才能保命。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言