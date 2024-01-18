價值逾2千萬元！台灣高雄鋼雕大師藝術品遭竊 警方不到一天破案

有台灣高雄鋼雕大師之稱的劉丁讚，他平時創作的鐵工廠工作室，昨天竟遭人惡意闖入行竊，8只鋼雕龍以及2具飛機引擎不翼而飛，價值逾2千萬，一發現創作遭竊後，劉趕緊向附近派出所報案，警研判，盜賊再度行竊的可能性高，今晨埋伏警力在鐵工廠，果然逮到鬼祟的江姓犯嫌，全案詢後依竊盜罪送辦。

警方指出，昨天下午2時許，劉男前往大樹區井腳路上的鐵工廠時，發現大門口鐵拉門竟未關閉，且內部創作藝術品有遭盜竊的跡象，由於，廠內並無裝置監視器，警方當下僅能依路口監視器及劉男證詞，找尋破案的蛛絲馬跡。

警方研判，犯嫌極可能再次重返現場，於是部署警力今天上午現地埋伏，在此同時，員警發現，劉工廠大門口有輛鐵製手推車阻擋出入，且一旁還停放一輛可疑機車。

員警因察覺有異，上午在工廠內發現可疑機車的車主49歲江男，當時，江男一看警察進屋搜索，嚇得心虛逃竄，遂被警上前圍捕，經警詢後，江男依竊盜罪移送橋頭地檢署偵辦。