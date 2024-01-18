恐怖畫面曝光！高雄砂石車變換車道擦撞 騎士當場遭輾斃

孫姓男子今天傍晚4時42分許駕駛砂石車行經高雄市左營區大中一路，從快車道變換至慢車道時，不慎車頭擦撞同向直行的陳姓女騎士的機車車尾，導致陳連人帶車倒地後，當場被輾斃，慘死輪下！警方對孫施以酒測，無酒駕行為，將依過失致死罪移送偵辦。

警方調查，孫姓男子（40歲）今天傍晚4時42分許駕駛砂石車沿大中二路東向西外側快車道直行，欲變換車道至慢車道時，砂石車的前車頭擦撞當時於慢車道同向直行的陳姓女子（33歲）騎乘的機車後車尾。

陳女當時連人帶車倒地，人滾落砂石車輪下，當場遭輾斃，事故發生嚇壞路過的民眾，由於接近下班尖峰期，路上車流量大，警方在現場拉起來藍色小帳棚，覆蓋陳女遺體，並在場指揮疏導交通。

警方事後對孫男施以酒測，無酒駕行為，由於陳當場死亡；警詢後，將依過失致死罪將孫移送高雄地檢署偵辦，相關肇責由交通大隊釐清後判定。