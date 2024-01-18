嘉義菜補工廠女員工手臂遭攪拌機捲入 2小時脫困送醫恐截肢

嘉義縣布袋鎮見龍里一家製菜脯廠今天下午4點半左右，驚傳65歲婦人疑操作不慎，右手臂慘遭菜脯攪拌機夾住，所幸該名婦人意識清楚，因手臂受困情況嚴重且複雜，目前救護人員仍在現場搶救中。

據了解，該名65歲女工疑操作不慎，右手前臂遭菜脯攪拌機捲入，手掌到前臂半截都慘遭夾住，情況危急，救援救護人員拆解機械協助脫困中，但受困部位恐已遭機械攪碎。

嘉縣消防局下午4點34分獲報創傷緊急救護，出動布袋、祥和及義竹分隊人員趕赴現場救援，勤指中心指出，65歲女傷者，遭菜脯攪拌機夾住，現場搶救拆解機器處理中。

該名女工遭機械捲入2小時，晚間6點40分脫困，救護車立即送至醫院搶救中，傷勢初步研判粉碎性骨折要截肢。

嘉義布袋製作菜脯工廠今傍晚驚傳女工手臂慘遭攪拌機捲入，消防救護員搶救2小時後脫困送醫。圖／讀者提供