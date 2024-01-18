聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／恆春廟宇辦公房門遭反鎖 纖瘦女警鑽入狹窄窗台解困

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

民眾請求警方協助項目五花八門，屏東恆春警分局日前接獲一家廟宇房門遭反鎖求助案，員警員到場了解，發現服務辦公室的房門被強風吹成反鎖，鎖匠也沒空來；身材纖瘦的女警鄭采芸觀察窗台有20多公分空隙，距門鎖不遠，她靈機一動以平躺方式鑽入窗口，多次嘗試後伸長手臂終於打開門鎖，逗趣的畫面也被鄉民讚爆。

恆春警方說，龍水派出所警員林于凱、鄭采芸到場了解後，發現是廟宇辦公室的房門遭強勁風勢反鎖，陳姓廟公未隨身攜帶鑰匙，聯絡鎖匠都沒空，在無計可施下向警方求助；員警了解狀況後，觀察服務台的玻璃窗台有20多公分空隙，距離房門門鎖不到1公尺，在不破壞的狀況下，評估鑽入狹窄的服務窗台或許能打開門鎖。

身材較纖瘦的鄭采芸，試著以平躺方式鑽入20多公分的空隙，發現空間狹窄，衣服還多次被卡住，多次嘗試後，伸長了手臂終於打開門鎖； 陳姓廟公說，找了鎖匠都沒有空，自己又太胖無法鑽入，實在感激員警想盡辦法幫忙。

恆春警分局長黃文智說，民眾若遇到困難，迅速報案向警方求助，在最短時間內處理，有效避免意外發生。2名員警熱心積極協助民眾，深得當事人感謝，有效促進警察正面形象，為民服務之舉足為同仁表率。

身材纖瘦的女警鄭采芸鑽入20多公分空隙的服務台，多次嘗試後伸長手臂終於打開門鎖。圖／警方提供
身材纖瘦的女警鄭采芸鑽入20多公分空隙的服務台，多次嘗試後伸長手臂終於打開門鎖。圖／警方提供
身材纖瘦的女警鄭采芸鑽入20多公分空隙的服務台，多次嘗試後伸長手臂終於打開門鎖。圖／警方提供
身材纖瘦的女警鄭采芸鑽入20多公分空隙的服務台，多次嘗試後伸長手臂終於打開門鎖。圖／警方提供
身材纖瘦的女警鄭采芸鑽入20多公分空隙的服務台，多次嘗試後伸長手臂終於打開門鎖。圖／警方提供
身材纖瘦的女警鄭采芸鑽入20多公分空隙的服務台，多次嘗試後伸長手臂終於打開門鎖。圖／警方提供

恆春 鑰匙 屏東

延伸閱讀

台江師生發起公民寫春聯 4廟宇接力、振興大廟學堂書藝文化

屏南快速公路通過可行性研究 路廊規劃竹田至恆春

鄭文燦為屏南徐富癸助選打建設牌 宣布暫緩的恆春觀光鐵道重新評估

影／網紅退休警違停遇拖吊 錄影怒嗆女警態度不佳要脅PO網

相關新聞

恐怖畫面曝光！高雄砂石車變換車道擦撞 騎士當場遭輾斃

孫姓男子今天傍晚4時42分許駕駛砂石車行經高雄市左營區大中一路，從快車道變換至慢車道時，不慎車頭擦撞同向直行的陳姓女騎士...

嘉義菜補工廠女員工手臂遭攪拌機捲入 2小時脫困送醫恐截肢

嘉義縣布袋鎮見龍里一家製菜脯廠今天下午4點半左右，驚傳65歲婦人疑操作不慎，右手臂慘遭菜脯攪拌機夾住，所幸該名婦人意識清...

違反「兒權法」五股割頸案看板落幕 衛福部發聲了

新北市校園割頸案後續效應持續發酵，新北市猛鬼大廈管委會主委周先生，日前在五股一處建物外牆刊登該案加害人一男一女照片，衛福...

祝融吞噬八里兩層樓高鴿舍 百隻鴿子BBQ了

新北市八里區楓林坑一棟鐵皮搭蓋的2層樓鴿舍，今天晚上冒出大量濃煙旋即火舌竄出。新北市消防局獲報出動人車趕抵布水線灌救，火...

價值逾2千萬元！台灣高雄鋼雕大師藝術品遭竊 警方不到一天破案

有台灣高雄鋼雕大師之稱的劉丁讚，他平時創作的鐵工廠工作室，昨天竟遭人惡意闖入行竊，8只鋼雕龍以及2具飛機引擎不翼而飛，價...

影／恆春廟宇辦公房門遭反鎖 纖瘦女警鑽入狹窄窗台解困

民眾請求警方協助項目五花八門，屏東恆春警分局日前接獲一家廟宇房門遭反鎖求助案，員警員到場了解，發現服務辦公室的房門被強風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。