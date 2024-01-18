影／恆春廟宇辦公房門遭反鎖 纖瘦女警鑽入狹窄窗台解困

民眾請求警方協助項目五花八門，屏東恆春警分局日前接獲一家廟宇房門遭反鎖求助案，員警員到場了解，發現服務辦公室的房門被強風吹成反鎖，鎖匠也沒空來；身材纖瘦的女警鄭采芸觀察窗台有20多公分空隙，距門鎖不遠，她靈機一動以平躺方式鑽入窗口，多次嘗試後伸長手臂終於打開門鎖，逗趣的畫面也被鄉民讚爆。

恆春警方說，龍水派出所警員林于凱、鄭采芸到場了解後，發現是廟宇辦公室的房門遭強勁風勢反鎖，陳姓廟公未隨身攜帶鑰匙，聯絡鎖匠都沒空，在無計可施下向警方求助；員警了解狀況後，觀察服務台的玻璃窗台有20多公分空隙，距離房門門鎖不到1公尺，在不破壞的狀況下，評估鑽入狹窄的服務窗台或許能打開門鎖。

身材較纖瘦的鄭采芸，試著以平躺方式鑽入20多公分的空隙，發現空間狹窄，衣服還多次被卡住，多次嘗試後，伸長了手臂終於打開門鎖； 陳姓廟公說，找了鎖匠都沒有空，自己又太胖無法鑽入，實在感激員警想盡辦法幫忙。

恆春警分局長黃文智說，民眾若遇到困難，迅速報案向警方求助，在最短時間內處理，有效避免意外發生。2名員警熱心積極協助民眾，深得當事人感謝，有效促進警察正面形象，為民服務之舉足為同仁表率。