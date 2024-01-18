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事故率少去年19％！桃園100處科技執法開抓 荷包小心了

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市建置的「租賃式科技執法」全數大搬家，共建置100處地點，取締闖紅燈、未禮讓行人、路口未淨空及未依標誌標線行駛，已自1月15日開始執法，希望能促使民眾遵守交通規則，降低交通事故發生。

桃園市警局統計，去年12月全市道路交通事故發生3996件，較前一年同期減少955件，造成19人死亡，雖較前年同期增加2人，但受傷人數與同期比較大幅減少1212人。其中以機車事故死傷人數較前年同期減少627人、酒駕減少38人、行人事故減少119人，交通事故防制成效顯著。

為降低交通事故傷亡人數，警方今年依據「事故發生、違規取締、員警值勤難易度及交通工程完善度」4大原則，進行「百大易肇事路口租賃式多功能科技執法」地點遷移，針對防制交通事故（百大肇事路口）、通學廊道護童學校（周邊200公尺科技執法）、強化行人安全（取締車不讓人）、沿海山道防飆及守護寧靜桃園（都市寧靜區內測速設備）等五大方向遷移100處科技執法，自1月15日起開始執法，以維護行車安全。

百大租賃式科技執法設備，警方選定桃園分局轄內36處、中壢分局轄內23處、八德分局轄內9處、平鎮分局轄內9處、龜山分局轄內8處、蘆竹分局轄內7處、楊梅分局轄內2處、大園分局轄內2處、大溪分局轄內2處及龍潭分局轄內2處，共100處地點，詳細地點資訊公布在桃園市警局交通警察大隊官網。

交通警察大隊大隊長鄭文銘表示，警方將持續執行事故防制工作，針對青少年、學生、高齡者與公司企業等傳達正確交通安全觀念，去年12月累計96場次；執法方面，去年12月取締重大交通違規計2萬多件，舉發車不讓人695件及行人違規425件；並協同路權單位改善人本環境交通工程，共同營造友善的交通環境。

桃園市建置的「租賃式科技執法」全數大搬家，共建置100處地點，取締闖紅燈、未禮讓行人、路口未淨空及未依標誌標線行駛。記者周嘉茹／翻攝
桃園市建置的「租賃式科技執法」全數大搬家，共建置100處地點，取締闖紅燈、未禮讓行人、路口未淨空及未依標誌標線行駛。記者周嘉茹／翻攝
桃園市建置的「租賃式科技執法」全數大搬家，共建置100處地點，取締闖紅燈、未禮讓行人、路口未淨空及未依標誌標線行駛。記者周嘉茹／翻攝
桃園市建置的「租賃式科技執法」全數大搬家，共建置100處地點，取締闖紅燈、未禮讓行人、路口未淨空及未依標誌標線行駛。記者周嘉茹／翻攝

桃園 科技執法

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