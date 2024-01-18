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屏東縣最年輕獲鳳凰獎！特搜大隊林家右提醒自己莫忘初衷

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

明天是119消防節，屏東縣消防局特搜大隊隊員林家右獲頒今年內政部消防署鳳凰獎殊榮，33歲的他，從事消防工作12年，是屏東縣歷屆鳳凰獎中最年輕者，他也提醒自己莫忘初衷，「熱心服務、勇敢面對挑戰」。

警專28期的林家右，畢業後回到家鄉屏東縣，先在恆春分隊、2018年到特搜大隊。去年對屏東縣消防界來說是哀傷一年，明揚大火四名消防員殉職。林家右與殉職消防員陳柏翰是警專同學，搜救現場找到殉職消防弟兄，他形容，內心無比沉重。雖然四個月，提到曾一起共患難弟兄們仍是難過，有時也會拿起以前照片回想，也提醒自己慢慢調適。

林家右從事消防工作12年，任職期間參與兩次震災，107年花蓮大地震、112到土耳其國際人道震災救援，另外也參與北大武山直升機吊掛救援，去年霧台鄉飛龍瀑布溯溪事件，他也參與救援任務，將卡在瀑布縫隙罹難者救出，林家右也是領犬員，與搜救犬Mona一起通過IRO國際認證中級。

林家右說，去年到土耳其參與國際人道救援，雖然已過了黃金救援72小時，但能成功救出一名女性，心中感動無法用言語來形容，很振奮，以消防員為榮。

當初從事消防工作，林家右說，父親的一個好友是消防員，在他小時候就覺得父親這名朋友打火救援時很帥氣，小時候就想要效法，會在內心想像自己穿消防衣帽去救援情景，就此埋下想要當消防員種子。

成為消防員後，林家右專注繩索救援，他也時刻提醒自己莫忘初衷，他說，還是會回想起第一年自己，問當時的自己，會不會喜歡現在的自己，要保有初衷，「熱心服務，勇敢面對挑戰」，這次能獲鳳凰獎，是榮譽與責任開始，培養新進人員建立正確態度，平日累積扎實的訓練，救災時更加平安。

屏東縣消防局特搜大隊隊員林家右（右）獲頒今年消防署鳳凰獎，也是屏東縣歷屆鳳凰獎中最年輕者，33歲的他從事消防工作12年，提醒自己莫忘初衷，屏東縣長周春米（左）今頒發消防楷模。記者劉星君／攝影
屏東縣消防局特搜大隊隊員林家右（右）獲頒今年消防署鳳凰獎，也是屏東縣歷屆鳳凰獎中最年輕者，33歲的他從事消防工作12年，提醒自己莫忘初衷，屏東縣長周春米（左）今頒發消防楷模。記者劉星君／攝影
屏東縣消防局特搜大隊隊員林家右獲頒今年消防署鳳凰獎，也是屏東縣歷屆鳳凰獎中最年輕者，33歲的他從事消防工作12年，提醒自己莫忘初衷。記者劉星君／攝影
屏東縣消防局特搜大隊隊員林家右獲頒今年消防署鳳凰獎，也是屏東縣歷屆鳳凰獎中最年輕者，33歲的他從事消防工作12年，提醒自己莫忘初衷。記者劉星君／攝影

屏東縣 消防員

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