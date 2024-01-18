新莊宏匯警報乍響「火災發生」 免驚！是消防設備檢查
有鑑於農曆春節期間，預期各大型賣場及公共場所出現大量人潮，為防範意外發生時，民眾恐慌及因應處置作為。新北市政府消防局第二大隊16日前往新北市新莊區宏匯廣場及凱悅KTV檢查消防設備，現場警報器乍響「火災發生……」，一度讓民眾誤以為是火災發生。
新北市政府消防局第二大隊表示，去年1月25日下午1時許，新北市新莊區宏匯i-Tower摩天大樓38樓電信機房竄出火煙，業者緊急疏散逾300名用餐顧客與工作人員，所幸業者自行撲滅火勢，現場沒有人員傷亡。
第二大隊表示，有鑑於農曆年節將屆，為降低大型賣場等公共場所意外發生，新北市消防局第二大隊針對轄區民眾時常前往的百貨公司、大賣場及休閒娛樂等公共場所，這個月16日由第二大隊長莊渝淵帶隊，前往宏匯廣場及凱悅KTV專案檢查消防安全設備、防焰物品、防火管理等。
除隨機抽檢測試火警自動警報設備、排煙設備、自動撒水設備、泡沫滅火設備之外，同時抽查場所員工防火管理應變情形，包括擔任防火管理的哪一班（滅火班、通報班、避難引導班），以確認員工對消防自衛編組是否熟悉，確保消費民眾公共安全無虞。
第二大隊大隊長渝淵表示，春節是火災高峰期，所屬安檢小組會在春節期間，隨機抽查轄內民眾較常前往公共場所行。同時提醒民眾，前往大賣場消費，要先確認逃生路徑位置，注意逃生通道是否暢通，安全門是否上鎖或封閉。若發現業者有違規情形可撥打119檢舉，平安過好年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言