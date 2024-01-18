新莊宏匯警報乍響「火災發生」 免驚！是消防設備檢查

有鑑於農曆春節期間，預期各大型賣場及公共場所出現大量人潮，為防範意外發生時，民眾恐慌及因應處置作為。新北市政府消防局第二大隊16日前往新北市新莊區宏匯廣場及凱悅KTV檢查消防設備，現場警報器乍響「火災發生……」，一度讓民眾誤以為是火災發生。

新北市政府消防局第二大隊表示，去年1月25日下午1時許，新北市新莊區宏匯i-Tower摩天大樓38樓電信機房竄出火煙，業者緊急疏散逾300名用餐顧客與工作人員，所幸業者自行撲滅火勢，現場沒有人員傷亡。

第二大隊表示，有鑑於農曆年節將屆，為降低大型賣場等公共場所意外發生，新北市消防局第二大隊針對轄區民眾時常前往的百貨公司、大賣場及休閒娛樂等公共場所，這個月16日由第二大隊長莊渝淵帶隊，前往宏匯廣場及凱悅KTV專案檢查消防安全設備、防焰物品、防火管理等。

除隨機抽檢測試火警自動警報設備、排煙設備、自動撒水設備、泡沫滅火設備之外，同時抽查場所員工防火管理應變情形，包括擔任防火管理的哪一班（滅火班、通報班、避難引導班），以確認員工對消防自衛編組是否熟悉，確保消費民眾公共安全無虞。