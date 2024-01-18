明揚大火將滿4月119消防節 周春米：過年後走訪分隊傾聽

去年9月明揚大火造成10死112傷，其中4名消防員殉職，明天1月19日是消防節，屏東縣消防局今舉行119消防節表揚績優警、義消人員與消防演練，縣長周春米今出席表示，去年面臨很大災難，至今仍在撫平中，春節過後，她將走訪全縣各個分隊，傾聽消防弟兄心聲，跟消防弟兄一起走下去。

屏東縣消防局今上午表揚績優警、義消人員後，接著到屏東科技產業園區內舉行消防演練暨指揮車捐贈典禮。

周春米說，去年屏東消防面臨很大災難，大家非常傷痛，至今還在撫平中，明揚大火事件後，還有很長一段路，也從中學到教訓並銘記在心，後續精進，「縣長會責無旁貸，跟著消防弟兄一起走」，另外屏東第三消防分隊也會盡快建置，減輕屏東、屏二分隊勤務壓力。

周春米說，她會排定過年後到各分隊，跟消防隊員們第一線座談，傾聽消防心聲，了解執勤遇到問題，透過縣府支持、中央支持能量，完備救災設備資源，救災不只是技術、專業，更需要心理素質與高度關懷，她有責任承擔。

消防局今在屏東科技產業園區內的久森精密科技公司在該公司的新建廠房舉行聯合消防演練，現場模擬工廠火警時，化學品受波及導致災害擴大情境，並結合試辦特定場所AIOT（AI人工智慧結合IOT物聯網Internet of Things）裝置自動通報，當火災發生時，可在第一時間通報到使用者及緊急連絡人手機APP以及119救援單位。

消防局表示，經實測，與傳統人工通報相比，可節省3到5分鐘人工通報時間，減少近9成的誤報率。同時也首創運用AI科技，將場所圖資結合起火點位置及危險物品數量資訊數位化，以平板電腦將災害資訊提供現場救災指揮官作救災部署及資訊掌控。

周春米說，今演練也告訴大家重要，廠房攸關廠區員工生命、公司財產與員工客戶權益，公司更應有責任把相關消防安全配備符合當初設置，久森精密是很好示範，也會透過科技產業園區高屏分局公告，救災需廠區公司擔負起重要責任，消防是後面救災，自救，防災、減災、救災。