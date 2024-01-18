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停在白線上害機車追撞釀父子3人2死1重傷 小貨車駕駛判7月

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹范姓男子2021年2月將小貨車停在新豐鄉竹2線鄉道由東往西方向，車身占用機慢車道，未料戴姓男子騎車載著6歲和7歲兒子的經過時，不明原因撞上該小貨車，造成戴男和6歲兒送醫不治，7歲兒也受重傷。新竹地院審理，認為范男車輛占用部分機慢車道，招致後方機車追撞風險，依過失致死罪處有期徒刑7月。

判決書指出，范男明知機慢車道是供機慢車行駛，不得占用停車，卻仍於2021年2月23日上午7時時許，將小貨車停在新豐鄉竹2線鄉道上，車身占用機慢車道，另一邊車身則在路面邊線外。

戴姓男子騎車載著6歲和7歲的兒子經過時，不明原因向右偏駛切入機慢車道跨出路面邊線，並車頭撞上該小貨車右後側，戴男與6歲兒因頭部鈍力損傷、神經性休克，送醫後均不治死亡，7歲兒則受有肝臟撕裂傷、創傷性胰臟損傷、左耳1公分撕裂傷、右前臂擦傷等傷勢。

范男供稱，戴男原本騎在路中央，卻後來偏向，與他有無違規停車沒有關係；范男辯護人也稱，戴男一開始就是行駛在快車道上面，而非行駛到慢車道上面，但是到了事發地點，不明原因突然右偏，且前方並無任何視線阻礙，且戴男從監視錄影畫面上來看並無煞車跡象，假設今天范男貨車停在白線外，仍然會發生車禍。

法官審理，肇事路段為竹2線鄉道公路，以雙黃線劃分，單向有一線快車道及一機慢車道，路側為白實線為路面邊線，肇事小貨車中心點在路面邊線上，大約車身寬度一半占用機慢車道，另一半車身則在路面邊線外，因此認定范男停放小貨車，有占用到戴男前方的機慢車道。

法官認為，范男停放小貨車，未依車輛順行方向緊靠道路邊緣，左後側車斗有占用機慢車道，而妨礙其他人、車於慢車道通行，招致後方機車追撞風險，審酌范男犯後否認過失責任，肇事後迄今猶未能與被害人家屬達成和解，最終依過失致死罪，處有期徒刑7月。

范男的小貨車，當時車身占用機慢車道，另一邊車身則在路面邊線外。（圖僅示意，與新聞無關）記者黃羿馨／攝影
范男的小貨車，當時車身占用機慢車道，另一邊車身則在路面邊線外。（圖僅示意，與新聞無關）記者黃羿馨／攝影

車道 新竹 過失致死

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