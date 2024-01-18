台中港務警察總隊長交接 刑事警察局主秘蔡燕明接任
台中港務警察總隊長今天交接，原台中港務警察總隊長陳錦文調任金門縣警察局長，其職缺由內政部警政署刑事警察局主任秘書蔡燕明接任。
台中港務警察總隊卸、新任總隊長交接典禮今天下午在該總隊3樓禮堂舉行，由內政部警政署國道公路警察局長廖美鈴主持，廠商代表及地方人士出席典禮祝賀。
卸任總隊長陳錦文，中央警察大學51期畢業，國立台北大學公共行政暨政策研究所碩士，歷任新竹市警察局副局長、台南市政府警察局督察、保安警察大隊大隊長、學甲分局、第五分局、第六分局分局長及內政部警政署行政組副組長等職務，去年1月到任台中港務警察總隊總隊長，督屬執行關鍵基礎設施安全維護、聚眾活動防處及港安任務訓練等各項專案工作，均圓滿達成任務。
新任總隊長蔡燕明，中央警察大學62期畢業，歷任南投縣政府警察局刑事警察大隊、彰化縣警察局刑事警察大隊大隊長、刑事警察局副大隊長、督察、偵查第六大隊大隊長、桃園市、台北市政府警察局刑事警察大隊大隊長及刑事警察局主任秘書等職務，任內督屬執行全國同步掃黑專案行動、防制幫派組織犯罪、偵防詐欺犯罪工作、檢肅治平專案、非法槍械、毒品、加強查處人口販運仲介及集團專案工作等各項專案工作，均圓滿達成任務且屢創佳績。
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