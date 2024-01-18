台中港務警察總隊長交接 刑事警察局主秘蔡燕明接任

原台中港務警察總隊長陳錦文調任金門縣警察局局長，職缺由內政部警政署刑事警察局主任秘書蔡燕明接任，今天交接。圖／台中港警總隊提供 台中港務警察總隊長今天交接，原台中港務警察總隊長陳錦文調任金門縣警察局長，其職缺由內政部警政署刑事警察局主任秘書蔡燕明接任。

台中港務警察總隊卸、新任總隊長交接典禮今天下午在該總隊3樓禮堂舉行，由內政部警政署國道公路警察局長廖美鈴主持，廠商代表及地方人士出席典禮祝賀。

卸任總隊長陳錦文，中央警察大學51期畢業，國立台北大學公共行政暨政策研究所碩士，歷任新竹市警察局副局長、台南市政府警察局督察、保安警察大隊大隊長、學甲分局、第五分局、第六分局分局長及內政部警政署行政組副組長等職務，去年1月到任台中港務警察總隊總隊長，督屬執行關鍵基礎設施安全維護、聚眾活動防處及港安任務訓練等各項專案工作，均圓滿達成任務。