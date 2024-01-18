恐怖畫面曝…台66西向桃園段4車連環撞 小轎車遭大車夾殺嚴重凹毀
桃園1名36歲的張姓男子今駕駛營業大貨車行駛台66線往觀音方向在事故地點時正切換到外側車道，後方62歲楊姓女轎車駕駛及54歲王姓營業大貨車駕駛煞車時，遭後方31歲范姓聯結車從後方追撞，導致楊女一度受困車內，所幸送醫後無礙，駕駛均未酒駕，詳細肇事原因釐清中。
桃園新屋區台66線西向13公里，今上午10時33分許發生一起追撞車禍，張男變換車道時，疑後方楊女及王男慢慢煞車時，最後面的范男煞車不及，導致後方追撞，楊女白轎車前後嚴重凹毀，幾乎變鐵餅，還一度受困。
消防人員獲報後，使用破壞器材於協助楊女脫困，而楊女大腿疼痛及呼吸不適，意識清醒經救護人員給予頸圈及長背板固定等救護處置送醫後無礙。
經檢測駕駛酒測值均為0，事故現場已排除，事故發生原因及責任歸屬警方調查釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言