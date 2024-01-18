車輛衝撞工地50公尺釀1傷 花蓮警酒駕記大過調職
鳳林分局36歲翁姓員警15日晚休假期間與友人聚餐飲酒，返家途中酒駕衝進工地推撞50公尺才停，造成1工人受傷；翁員一度謊稱是妻子開車，經目擊證人指認及警方勸說，才落淚坦承酒駕，遭記大過調職。
翁姓員警休假期間跟友人聚餐，席間有飲酒，原本讓沒喝酒的妻子代駕，但返家途中夫妻起爭執，妻子負氣下車走路，翁男接手開車。
翁男開車行經吉安鄉吉安路及福昌路口，不慎闖入路旁排水工程工地，撞倒工地設施，推撞50公尺才停下，有工人因此遭劃傷腿部，幸無大礙。
翁男擔心酒駕被懲處，現場一度否認開車，稱是妻子駕駛，因有目擊者指認，員警現場對翁男及妻子酒測，翁男酒測值0.7，翁男自知難逃罪責，才坦承酒駕，懊悔不已、當場落淚。
花蓮縣警察局指出，經查證翁員酒後駕車，依公共危險等罪嫌函送花蓮地檢署偵辦，並依規定從嚴究責，記一大過處分、年終考績丙等及調離現職等重懲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言