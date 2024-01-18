快訊

龍年最會生？人口專家認為「迷信已破」無法拯救生育率

挑戰國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

椎間盤突出怎麼辦？會不會自然好？13項有助舒緩的復健運動

車輛衝撞工地50公尺釀1傷 花蓮警酒駕記大過調職

中央社／ 花蓮縣18日電

鳳林分局36歲翁姓員警15日晚休假期間與友人聚餐飲酒，返家途中酒駕衝進工地推撞50公尺才停，造成1工人受傷；翁員一度謊稱是妻子開車，經目擊證人指認及警方勸說，才落淚坦承酒駕，遭記大過調職。

翁姓員警休假期間跟友人聚餐，席間有飲酒，原本讓沒喝酒的妻子代駕，但返家途中夫妻起爭執，妻子負氣下車走路，翁男接手開車。

翁男開車行經吉安鄉吉安路及福昌路口，不慎闖入路旁排水工程工地，撞倒工地設施，推撞50公尺才停下，有工人因此遭劃傷腿部，幸無大礙。

翁男擔心酒駕被懲處，現場一度否認開車，稱是妻子駕駛，因有目擊者指認，員警現場對翁男及妻子酒測，翁男酒測值0.7，翁男自知難逃罪責，才坦承酒駕，懊悔不已、當場落淚。

花蓮縣警察局指出，經查證翁員酒後駕車，依公共危險等罪嫌函送花蓮地檢署偵辦，並依規定從嚴究責，記一大過處分、年終考績丙等及調離現職等重懲。

酒駕 花蓮 吉安

延伸閱讀

金門發生1肇逃車禍 撞人跟被撞都酒駕

沒喝酒也有事...搭酒駕車連坐罰 1萬2000元飛了

影／高雄男才酒駕遭警逮 翌日又被同一組警對上眼...累犯罰單9萬起跳

酒駕累犯積欠36萬元罰款 被查封土地才全額繳清

相關新聞

台北車站外53歲街友死在帳棚內 昨夜就曾身體不適拒就醫

余姓男子長期居無定所，今早被發現陳屍台北車站旁一處帳篷內，警方介入後初步檢視發現余男無外傷，檢警先將余男遺體移至台北市第...

恐怖畫面曝…台66西向桃園段4車連環撞 小轎車遭大車夾殺嚴重凹毀

桃園1名36歲的張姓男子今駕駛營業大貨車行駛台66線往觀音方向在事故地點時正切換到外側車道，後方62歲楊姓女轎車駕駛及5...

影／52歲巡佐執勤倒下今晨拔管 同事列隊淚送：一路好走

台中市警局霧峰分局大里分駐所52歲巡佐林志凱從警31年，昨晚執勤時身體不適昏迷，消防員獲報到場，林已失去呼吸心跳，經送醫...

蘆洲農會長榮分部被搶百萬？警笛聲鳴響....防搶演練啦

新北市蘆洲區農會長榮分部今天上午來了大批警力，現場可見有鑑識人員進出採證。路過民眾一度誤以為發生搶案，詢問在場員警後才釋...

明揚大火將滿4月119消防節 周春米：過年後走訪分隊傾聽

去年9月明揚大火造成10死112傷，其中4名消防員殉職，明天1月19日是消防節，屏東縣消防局今舉行119消防節表揚績優警...

一有可疑...新北少年隊首創校園安全通報網 防黑衣人聚眾危害校園

為加強防制幫派及毒品進入校園，新北市警局少年隊特別成立掃黑專責隊，針對利用少年心智未臻成熟而引誘其犯罪之幕後黑手強力打擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。