車輛衝撞工地50公尺釀1傷 花蓮警酒駕記大過調職

鳳林分局36歲翁姓員警15日晚休假期間與友人聚餐飲酒，返家途中酒駕衝進工地推撞50公尺才停，造成1工人受傷；翁員一度謊稱是妻子開車，經目擊證人指認及警方勸說，才落淚坦承酒駕，遭記大過調職。

翁姓員警休假期間跟友人聚餐，席間有飲酒，原本讓沒喝酒的妻子代駕，但返家途中夫妻起爭執，妻子負氣下車走路，翁男接手開車。

翁男開車行經吉安鄉吉安路及福昌路口，不慎闖入路旁排水工程工地，撞倒工地設施，推撞50公尺才停下，有工人因此遭劃傷腿部，幸無大礙。

翁男擔心酒駕被懲處，現場一度否認開車，稱是妻子駕駛，因有目擊者指認，員警現場對翁男及妻子酒測，翁男酒測值0.7，翁男自知難逃罪責，才坦承酒駕，懊悔不已、當場落淚。

花蓮縣警察局指出，經查證翁員酒後駕車，依公共危險等罪嫌函送花蓮地檢署偵辦，並依規定從嚴究責，記一大過處分、年終考績丙等及調離現職等重懲。