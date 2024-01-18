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車手得款130萬遭詐團假冒警察攔截 台中警逮6人

中央社／ 台中18日電

台中市警察局第四分局日前接獲男子報案指稱，遭2名自稱警察的男子強押上車搶走130萬元；警方展開偵辦，發現報案男子是車手，遭詐團成員黑吃黑攔截拿走贓款，共逮6人送辦。

第四分局今天表示，日前接獲徐姓男子報案指稱行經南屯區黎明路一段前，遭2名自稱警察的男子攔截強押上車控制行動，車內另外2名男子則亮槍恫嚇徐男交付手機及隨身包內的現金新台幣130萬元。

警方指出，4名男子得手130萬元後，隨即開車將徐男丟包在彰化縣花壇鄉某處田地，徐男越想越不對勁，於是返回遭搶地點報案；南屯派出所獲報後，立即與第四分局偵查隊組成專案小組，報請台中地檢署檢察官侯詠琪指揮偵辦。

警方經調閱沿路監視器畫面鎖定作案車輛，循線追查車行軌跡，確認4名男子藏身地點後，由第四分局偵查隊長江清萬帶領15名警力，兵分多路前往彰化縣拘提林姓、施姓、張姓、陳姓4男到案，並查扣制式手槍1枝、制式子彈1顆、贓款10萬8000元、辣椒水、棍刀、刑警背心、警察便帽、手機等證物。

警方指出，在檢方指揮下，持續追查全案幕後主嫌22歲賴姓男子及26歲謝姓共犯2人，追查發現，徐男當天是接受賴男（車手頭）指派前往收取被詐騙民眾投資款項，徐男得手130萬贓款後，由林男等4人駕車半路攔截得手，並將贓款上繳賴男。

警方進一步發現，賴男精心策劃黑吃黑內幕，全案依刑法冒充公務人員行使職權罪、強盜、加重詐欺及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警察 贓款

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