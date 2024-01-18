疑感情困擾…國道26歲警返隊稱如廁 20分鐘後頭部中彈陳屍寢室
國道警察局木柵分隊26歲林姓警員今早被發現陳屍駐地寢室廁所，警方目前封鎖現場報驗，初查林員近期因情感因素情緒不穩，分隊同事知悉後積極開導，未料仍發生憾事，暫不排除與死因有關，確切案發動機及過程有待警方進一步調查釐清。
警方調查，26歲林員今天上午10時至下午2時擔服巡邏勤務，上午10時許剛出勤不久曾報備返隊上廁所，10時30分左右就被發現右手持槍倒臥寢室廁所內，頭部有一處槍傷，明顯死亡。
據悉，林員近期因情感因素情緒不穩，分隊同事及長官知悉後不斷開導，今早林員母親發現林員失聯，聯繫分隊協助，未料林員返隊後短短20分鐘內就發生憾事。
警方表示，目前封鎖現場，轄區台北市文山一分局員警已到場報驗，調查釐清確切案情，國道警察局第九大隊則表示，詳細案情持續了解中，後續將對外說明。
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