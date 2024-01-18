測速器偷偷轉向？市民批評奸詐 交通隊：不定期轉向

嘉義市區近來有幾個路口測速照相機被市民發現偷偷轉向，以為年關將近警方也在搶績效、搶錢？批評「好奸詐」、「玩123木頭人」；嘉義市交通隊說明，這幾條道路都是公布雙向科技執法路段，會不定期調整方向，近來廠商進行調鏡頭方向，並不是因為績效而調整。

嘉義市近來有幾個路口像中興路與博愛路、世賢路四段與美源街等的測速照相槓被市民發現調整鏡頭方向，PO文民眾要大家小心，但也引起不少網友留言批評，「是很缺錢唷裝那麼多要死唷」、「嘉義市很缺～地方政府好奸詐」、「沒生意換邊營業了」、「林老師勒 每天必經之路 感恩啦」、「他在玩一 二 三 木頭人」、「搶錢時刻到了」。不過也有網友認為「常違規的人才會大驚小怪吧！」

嘉義市警局交通隊表示，這些路段的測速照相槓，是「固定式科學儀器執法設備」，可以監測雷達測速、闖紅燈照相違規。而這些路段其實雙向都屬雙向監測路段，在經費考量下，不定期進行鏡頭方向變動，近來廠商調整鏡頭，並不是因為年關近才會有這樣的動作。