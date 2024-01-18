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影／打翻醋罈...不滿男友幫人夾菜 女新莊街頭咆哮 互嗆不停雙送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

邱姓女子昨天晚上不滿吳姓男友幫同桌一名女子夾菜，醋意湧上怒搭計程車離開，前往新北市新莊區找地方喝悶酒；吳男尾後開車前往，引發兩人街頭咆哮口角。新莊警方獲報出動大批警力前往，兩人不聽勸阻持續互嗆，警帶回兩人返回派出所，警詢後依社維法函送裁處。

邱女不滿吳姓男友幫同桌一女夾菜，雙方在新北市新莊區西盛街咆哮爭吵，警帶回兩人依法查辦。記者曾伯愷／翻攝
邱女不滿吳姓男友幫同桌一女夾菜，雙方在新北市新莊區西盛街咆哮爭吵，警帶回兩人依法查辦。記者曾伯愷／翻攝

據了解，邱姓女子（35歲）與吳姓男子（36歲）是一對情侶。昨天晚上與友人在新北市新莊區餐敘。昨晚11時許吳男幫同桌一名女子夾菜，引起邱女醋意燃生不滿離席，她旋即搭乘計程車來到西盛街附近，準備找地方喝悶酒。

期間吳男發現邱女不見打電話連繫，吳得知邱女人在西盛街151號前，要邱女先別離開，有什麼不滿等他開車前來載她回家後再說。昨晚11時22分左右，吳男開車抵達，邱女一見吳男情緒失控，大聲咆哮質問吳男「為何幫別人夾菜？」引爆兩人口角。

兩人爭吵聲亮過大，引起附近民眾側目。新莊警方獲報出動快打15名警力趕抵，安撫、制止兩人不成，嚴重妨害公共安寧，遂將雙方帶回派出所釐清，警詢後依違反社會秩序維護法函送兩人裁處。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

邱女不滿吳姓男友幫同桌一女夾菜，雙方在新北市新莊區西盛街咆哮爭吵，警帶回兩人依法查辦。記者曾伯愷／翻攝
邱女不滿吳姓男友幫同桌一女夾菜，雙方在新北市新莊區西盛街咆哮爭吵，警帶回兩人依法查辦。記者曾伯愷／翻攝
邱女不滿吳姓男友幫同桌一女夾菜，雙方在新北市新莊區西盛街咆哮爭吵，警帶回兩人依法查辦。記者曾伯愷／翻攝
邱女不滿吳姓男友幫同桌一女夾菜，雙方在新北市新莊區西盛街咆哮爭吵，警帶回兩人依法查辦。記者曾伯愷／翻攝

計程車 失控

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