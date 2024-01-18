國道木柵分隊26歲男警今寢室頭部中槍 被發現時已死亡

今天早上10時許，台北市文山區新光路的國道警察局木柵分隊，一名26歲警員在寢室廁所內舉槍朝頭部自戕，被發現時已經明顯死亡。消防人員抵達時，見頭部1處槍傷，未送醫。目前文山一警分局人員正出發到場報驗。

警方調查，26歲林員今天上午10時至下午2時擔服巡邏勤務，上午10時許剛出勤不久曾報備返隊上廁所，10時30分左右就被發現右手持槍倒臥寢室廁所內，頭部有一處槍傷，明顯死亡。

據悉，林員近期因情感因素情緒不穩，分隊同事及長官知悉後不斷開導，今早林員母親發現林員失聯，聯繫分隊協助，未料林員返隊後短短20分鐘內就發生憾事。

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