台南女老師車底被裝追蹤器 2男辯稱「在找貓」因這理由判無罪

女老師前往停車場察看，郭男見狀謊稱「在找貓」後，與蔡男慌忙離去，事後委請車行檢查車底，發現遭裝設追蹤器1組，報警處理。圖／示意圖，本報資料照 高雄蔡姓男子去年3月間夥同郭姓男子前往台南某國小校園外守候，見女老師開車上班後，郭翻牆將追蹤器裝在其車底下，蔡在牆外把風，剛好被她發現，郭辯稱「在找貓」後慌忙離去，她請車行檢查後驚見追蹤器而報警，法官認無法證明2人因此錄得其非公開活動，判蔡、郭無罪。

檢警調查，蔡、郭與女老師素不相識，去年3月13日清晨，蔡駕駛轎車攜帶黑色追蹤器1組，邀約郭駕駛小客貨車，分別從高雄、屏東住處出發，前往女老師任職國小附近會合，同日7時許再搭乘蔡轎車，一同前往該校園外等待。

隨後，女老師駕車進入校內停車場停放完畢，2人在現場等待時機，9時33分許郭翻牆進入校園，在她的轎車底下裝設黑色追蹤器1組，蔡則在牆外把風。剛好她前往停車場察看，郭見狀謊稱「在找貓」後與蔡慌忙離去。她當晚9時許委請車行檢查車底，發現遭裝設追蹤器1組，報警處理後，循線查獲。

蔡辯稱，他在網路IG限動上看到有人發布尋貓啟事，就約郭一同前往現場找貓，他沒有裝設追蹤器。郭則辯稱，他是受邀到現場找貓，那時候有看到貓影經過，翻牆進去，趴到車子底下察看，但沒有看到貓，「我沒有受託裝設追蹤器」。

檢方認為，蔡、郭2人所稱前往案發地點尋貓，除無法提出相關網路IG限動佐證外，另2人居住地點分別高雄、屏東，離台南案發地點相距甚遠，如因觀看網路IG限動得知相關訊息，也因長途奔波已尚失先機。

且2人於該日早晨6、7時許即前往等待，直至9時許離開，也不符合時間成本。他們行徑與一般偶發、巧遇尋得遺失寵物常情有悖，不足採信。

經扣案追蹤器經數位證物勘察報告，得知基地台移動位置，從高雄、台南等地點，比對Google地圖，顯示蔡高雄住所與追蹤器基地台位置相近，且追蹤器移動軌跡也與女老師前往案發地點、車行一致。

台南地院指出，經審理調查後，未能從扣案追蹤器相關鑑識資料中，查得蔡、郭2人確曾有妨害秘密等行為，依卷內事證，僅能證明2人有將扣案追蹤器安裝置在告訴人轎車，但仍不足以證明2人已有因此錄得其非公開活動，而達於「既遂」程度。法官認證據不足，判2人無罪。