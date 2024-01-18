影／中和男深夜發酒瘋擾人清夢 驚動警消到場強制送醫

許姓男子昨天深夜因酒後在新北市中和區一處巷弄裡大吵大鬧發酒瘋，擾人清夢，驚動附近住戶報案。員警及消防救護人員到場，許男還一度持水果刀欲自戕，員警苦勸不成，以強制力當場壓制後強制送醫。

新北市中和警方昨天深夜10時許獲報，在中和區連城路一處巷弄裡，有一名男子疑酒後發酒瘋，不斷大聲叫罵，嚴重影響安寧，員警及消防救護人員到場，經了解，涉嫌大聲吵鬧的許姓男子（35歲）疑似與家人發生爭執，心情不佳，三杯黃湯下肚後，在住處樓下大聲叫罵。

員警一開不斷好言相勸，但男子始終無法克制個人情緒，還一度持水果刀欲自戕，員警見苦勸不成，施以強制力當場壓制，經消防救護人員與衛生局評估後，符合強制送醫要件，依規定強制送醫並填寫社區滋擾單，昨天深夜11時許，在家人陪同下，由消防救護人員將許男送往雙和醫院強制就醫。

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