影／52歲巡佐執勤倒下今晨拔管 同事列隊淚送：一路好走

台中市警局霧峰分局大里分駐所52歲巡佐林志凱從警31年，昨晚執勤時身體不適昏迷，消防員獲報到場，林已失去呼吸心跳，經送醫急救，在今天上午7時許宣告死亡。林志凱靈柩移靈繞回大里分駐所時，員警列隊敬禮，淚送「林志凱巡佐任務完成，一路好走」。

台中市大里分駐所巡佐林志凱執勤時昏迷不治，今移靈繞回大里分駐所時，員警列隊敬禮，淚送「林志凱巡佐任務完成，一路好走」。圖／警方提供

霧峰警分局說明，林志凱在昨晚7時10分許，突感身體不適、呼吸急促，經在場兩位員警發現後立即實施CPR（心肺復甦術）並通知119到場，緊急送往大里仁愛醫院急救，經院方醫療團隊持續搶救，林員仍在今天上午7時許，經家屬同意由醫生到場拔管宣告不治。

霧峰警分局表示，林志凱為警察專科學校專9期畢業，1992年調派霧峰分局服務至今，從警年資31年，任職期間摘奸發伏，打擊犯罪不遺餘力，始終秉持服務民眾，奉獻社會之熱枕，任勞任怨，克盡職守，屢屢創造出不平凡之事蹟，計獲記功13次、嘉獎845次，在職服務更因表現優良，獲頒10年、20年警察獎章。林員已婚，育有1女7歲，工作認真負責且熱心助人，和同事相處融洽，長年茹素，也保有運動習慣，身體健康，未聽聞有服用慢性疾病藥物之情形。