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獨／彰化驚傳離奇命案！女子雙腳懸空 死於5樓遮雨棚

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

員林市今天上午發生一起離奇死亡案件，一名女子雙腳懸空躺在5樓遮雨棚上，警消將她送醫急救仍回天乏術。圖／民眾提供
員林市今天上午發生一起離奇死亡案件，一名女子雙腳懸空躺在5樓遮雨棚上，警消將她送醫急救仍回天乏術。圖／民眾提供
彰化縣員林市今天上午發生一起離奇死亡案件，警消接獲通報救援某處民宅5樓遮雨棚竟躺著一名女子，消防隊出動救援，發現女子已無呼吸心跳，雙腳懸空躺在遮雨棚上，警消將她送醫急救仍回天乏術，死亡原因警方調查中。

今天上午7時有民眾發現中山路二段巷弄內一處公寓5樓上方遮雨棚竟有人躺在上面，雙腳懸空在遮雨棚外相當驚險，即通報警消，消防隊前往救援，發現女子所躺位置很難救援，消防員身上即綁上繩索確保安全，再將女子搶救下來，但女子已無呼吸心跳，即予CPR（心肺復甦術）送員基醫院急救，但仍回天乏術。

初步調查死者是一名年約40歲女子，由於女子穿著單薄，一人躺在遮雨棚上，是否是失溫而死，警方正調查死亡原因中。

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