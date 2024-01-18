影／台南善化無尾巷鐵皮厝起火燒光光 屋主趕回嚇呆憂：不知住哪

台南市善化區陽明路一處無尾巷鐵皮屋上午突然起火燃燒，由於現場堆置不少廢棄物，火勢一發不可收拾，南市消防局據報派遣15車31人前往灌救，火勢在1個小時內熄滅，所幸屋主並不在家逃過一劫，但現場燒得面目全非，詳細起火原因有待後續調查釐清。

南市消防局今天上午9時30分接獲善化區某工廠員工報案，附近陽明路141巷272號一處民宅起火，冒出大量濃煙，由於該處是無尾巷，緊鄰一大片草地，一度還以為是雜草火警。

消防局派遣南科、善化、大內、安定、新市、麻豆分隊及第四大隊共15車31人馳援，到場時火勢已經蔓延到鐵皮屋，造成全面燃燒，火煙不斷從室內竄出經過搜尋後發現並未有人受困，最後連絡上在外的屋主，他趕回家中看到大火也目瞪口呆，看著鐵皮厝付之一炬，不知道今天要到哪裡暫住。