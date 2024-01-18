17歲少年車手身懷130萬贓款 慘遭百斤男黑吃黑洗劫一空

彰化林姓詐騙集團成員得知同團的徐姓少年擔任車手，找來3名同夥共謀黑吃黑，還假冒刑警趁徐赴台中取得130萬元贓款就押走載往彰化鄉下丟包，警方循線抓到林等4人，還自林身上起獲1把制式克拉克手槍，經向上溯源再逮到2名幕後車手頭、共犯，全案依詐欺、強盜等罪嫌將6人送辦。

台中第4分局指出，2023年9月19日接獲徐姓少年（17歲）報案稱在台中南屯區黎明路當街遭搶130萬元現金，且有2名身材魁武、體重破百男子自稱刑警，強行將他押走後車內另2人則亮槍命他配合，只好交出現金、手機，隨後就被載到彰化花壇鄉偏僻農田丟包。

徐姓少年弄丟贓款擔心遭報復，也懷疑自己恐遭黑吃黑，決定返回台中報案，警方受理調閱監視器鎖定身分，同日晚間9點多兵分多路到彰化逮人，前後抓到主謀林男（24歲），及同夥施姓（27歲）、張姓（22歲）及陳姓（25歲）等3名男子。

警方也在林男住處起獲1把槍，送交鑑定驚覺是制式克拉克手槍，但搶走的130萬元現金經4人分贓後幾乎花完，僅扣得剩下的10萬8000元。

警方查出，該案詐騙集團是幕後由1名賴姓車手頭（21歲）主導，當時因賴在LINE群組中指揮徐姓少年到指定地點取款，林男得知訊息才找3人謀畫黑吃黑，並於現場半路攔截款項，警方再經數月溯源成功逮獲賴男及另1名謝姓共犯。