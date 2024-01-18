為討92萬債款 債主竟開車追進檳榔攤波及1人險死

新竹林姓男子為向陳姓男子討債，去年3月不僅將陳男押進KTV包廂簽本票，還載陳男回家向其父母索討92萬元債款，經陳父報警林男才離去。林男事後得知陳男人在某檳榔攤，竟開車衝進攤內，波及在場1人下巴骨折身受重傷，新竹地院依殺人未遂等罪嫌判林男5年10月。

判決書指出，林男聲稱陳男積欠92萬元債務，去年3月4日凌晨4時許，林男以討債為由，前往新竹市某KTV強押陳男進入包廂內施暴，陳男因無力償還，加上否認與林男有債務關係，林男竟將陳男押進車內，脅迫簽立92萬元本票及借據各1張，接著林男將陳男載返家，再向其父母親索討92萬債務，經陳父報警，林男才離去。

當天上午7時許，陳男前往新竹市一處檳榔攤，因不甘遭林男逼簽本票及借據，即當場打電話給林男，2人在通話中發生口角而心生不滿，林男隨即找來4名少年一同前往，下車後，分由少年持武士刀、藍波刀、伸縮棍及辣椒噴劑，期間林男因聽聞現場疑有人欲開槍，旋即駕車逃離現場，至附近繞路暫時躲避後，隨即原車返回。

林男返回後，開車加速衝進檳榔攤撞碎玻璃大門，在場一男因受撞擊因而顏面外傷開放性下巴骨折、牙齒骨折脫落、顏面多處撕裂傷、軀幹四肢多處挫傷、擦傷及撕裂傷等，所幸醫急救倖免於死亡。