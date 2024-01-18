影／台中失智嬤跌水溝默念請土地公幫忙 警察、里長和民眾都來了

台中梧棲一名失智阿嬤不慎跌落水溝，路人發現報案，員警和里長都來幫忙。圖／警方提供 台中市梧棲區一名80多歲失智阿嬤前晚出門，視線不佳不慎跌落水溝全身濕，她爬上岸，心中默念請土地公幫忙，民眾經過發現拉她上岸，最後警察和當地里長也來幫忙，還送她平安回到家。

前晚9點多，梧棲區蕭姓女子慌張跑進台中市清水警分局安寧派出所向值班員警求助，她失智母親獨自離家，在住家附近遍尋不著，擔心意外發生，正當員警詢問她母親特徵及穿著時，又有民眾電話報案表示，在梧棲區中央路地處偏僻的小路內有名老婦人疑似迷途請求警方協助。

安寧所副所長洪啓展比對2起報案陳述都是老婦人，穿著相似，立即與員警姚易呈前往，發現老婦人疑似失智現象且全身溼答答的虛弱的坐著，晚間天氣冷，附近民眾發現趕緊拿棉被讓老婦裹著保暖，最後經蕭女指認就是她失智母親。

據了解，失智蕭姓老婦人獨自外出散步，返家因迷途往住家反方向行走，越走越遠已離家約6公里，當時天色昏暗，她不熟路況，不慎跌落水溝，卻無法自行爬起，幸好附近民眾經過發現即時將她扶起，向警方報案。

她向警方表示，天色昏暗越走越偏僻，到處都没路，看不清路況才跌落水溝，她全身溼答答又冷，且又爬不起來，眼鏡也掉了更看不清楚，她說，「我當時心裡一直默念請土地公保祐(找人幫忙)」，過一會真的有人來」。

當地梧棲區大庄里長楊維智接獲消息，也趕到現場關心這位阿嬤身體狀況，深怕里民有任何閃失，家屬表示快過年了，感激警察及里長幫助失智的母親平安返家。