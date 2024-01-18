破解租屋詐騙5「不」驟 善用網路「以圖搜圖」功能防詐

不少民眾會利用臉書社團或租屋平台找尋出租房屋，近期詐騙集團會盜用精美裝潢房屋照片，並以個人名義刊登出租資訊，過程中，利用人們「著急」與渴求「好物件」的心理，再以「限時優惠再優惠」、「不滿意保證全額退費」與「身分證保證」等話術，來騙取租客預付訂金或押金，等租客驚覺可疑時，早已人去樓空，為時已晚。

台南市地政局表示，常見的租屋詐騙手法主要有「先付錢可優先看房」、「假冒屋主帶看房，收完錢就搞失聯」、「加入LINE好友傳租屋訊息」等，提供破解詐騙自保之道5「不」驟。

地政局長陳淑美提醒，破解詐騙的自保，第一、在簽訂住宅租賃契約前「不」要輕易給錢及提供身分證件；二、租金顯著低於周遭租屋行情「不」合理；三、刊登的照片風格像是飯店或樣品屋，「不」像真實居住環境；四、網路平台發文者的姓名帳號「不」真實」；五、對方探詢與租屋「不」相關的問題，針對以上的詐騙手法要保持警覺心預防自己受騙。

台南市長黃偉哲也提醒，看到出租刊登的照片，可以先利用網路「以圖搜圖」功能，查看是否有不同地區出租但出現相同照片，以初步判別是否為詐騙物件，而最重要的是，在未實地看屋前，切勿預付訂金，應於看屋滿意後再給付。

並謹記簽約前，一定要先確認對方是不是真的房東，除了要求對方出示身分證件外，也應提供房屋權狀作查驗；如果是二房東轉租，須提供原租賃契約及轉租授權書；如果是透過仲介代租，須提供屋主親自授權的委託書。想要租得放心還可透過合法且專業的「不動產仲介經紀業」或「租賃住宅服務業者」尋找房源租屋，也可降低遭不肖人士詐騙的風險。

但是網路詐騙手法日新月異，尤其是年輕的租屋族還是要小心為上，如果在租屋聯繫過程中發現有可疑之處，請快撥打165反詐騙專線詢問，千萬不要在狀況還不明朗的時候就急於付款，以免蒙受損失。