破解租屋詐騙5「不」驟 善用網路「以圖搜圖」功能防詐
不少民眾會利用臉書社團或租屋平台找尋出租房屋，近期詐騙集團會盜用精美裝潢房屋照片，並以個人名義刊登出租資訊，過程中，利用人們「著急」與渴求「好物件」的心理，再以「限時優惠再優惠」、「不滿意保證全額退費」與「身分證保證」等話術，來騙取租客預付訂金或押金，等租客驚覺可疑時，早已人去樓空，為時已晚。
台南市地政局表示，常見的租屋詐騙手法主要有「先付錢可優先看房」、「假冒屋主帶看房，收完錢就搞失聯」、「加入LINE好友傳租屋訊息」等，提供破解詐騙自保之道5「不」驟。
地政局長陳淑美提醒，破解詐騙的自保，第一、在簽訂住宅租賃契約前「不」要輕易給錢及提供身分證件；二、租金顯著低於周遭租屋行情「不」合理；三、刊登的照片風格像是飯店或樣品屋，「不」像真實居住環境；四、網路平台發文者的姓名帳號「不」真實」；五、對方探詢與租屋「不」相關的問題，針對以上的詐騙手法要保持警覺心預防自己受騙。
台南市長黃偉哲也提醒，看到出租刊登的照片，可以先利用網路「以圖搜圖」功能，查看是否有不同地區出租但出現相同照片，以初步判別是否為詐騙物件，而最重要的是，在未實地看屋前，切勿預付訂金，應於看屋滿意後再給付。
並謹記簽約前，一定要先確認對方是不是真的房東，除了要求對方出示身分證件外，也應提供房屋權狀作查驗；如果是二房東轉租，須提供原租賃契約及轉租授權書；如果是透過仲介代租，須提供屋主親自授權的委託書。想要租得放心還可透過合法且專業的「不動產仲介經紀業」或「租賃住宅服務業者」尋找房源租屋，也可降低遭不肖人士詐騙的風險。
但是網路詐騙手法日新月異，尤其是年輕的租屋族還是要小心為上，如果在租屋聯繫過程中發現有可疑之處，請快撥打165反詐騙專線詢問，千萬不要在狀況還不明朗的時候就急於付款，以免蒙受損失。
地政局提醒，租屋有很多眉角，除了牢記常見的詐騙手法及防詐5「不」驟外，有關不動產仲介經紀業及租賃住宅服務業者資訊可上內政部不動產服務業資訊系統。
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