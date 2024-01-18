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憾！台中52歲警官執勤時昏倒送醫不治 警局協助治喪、撫卹

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

6年前時任吉峰派出所巡佐的林志凱（左二）曾協助轉學生找回他的iPhone手機。本報資料照
6年前時任吉峰派出所巡佐的林志凱（左二）曾協助轉學生找回他的iPhone手機。本報資料照
台中市警局霧峰分局大里分駐所52歲巡佐林志凱從警31年，昨晚執勤時身體不適昏迷，消防員獲報到場，林已失去呼吸心跳，經送醫急救，在今天上午7時許宣告不治。林志凱生前工作認真負責且熱心助人，同仁得知後都難過與不捨，霧峰分局說，將全力協助家屬處理後續治喪、撫卹及慰問事宜。

霧峰警分局說明，林志凱在昨晚7時10分許，在執行勤務中身體不適昏迷，經派出所員警打119由救護車送往醫院救治，林員經搶救，在今天上午7時許由醫生宣告不治。

霧峰警分局表示，林志凱為警察專科學校專9期畢業，1992年調派霧峰分局服務至今，從警年資31年，已婚育有1女，平時工作認真負責且熱心助人，和同事相處融洽，同事獲知消息均感到相當難過與不捨，霧峰警分局將全力協助家屬處理後續治喪、撫卹及慰問事宜。

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