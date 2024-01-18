溝蓋鏽蝕 驚見「側溝吃人」

北部、南部發生行人跌入道路側溝意外，主因是側溝蓋老舊鏽蝕。本報資料照片

高雄近來發生多起行人跌入道路側溝意外，多名議員批「側溝吃人」意外頻傳，要求市府全面檢修改善。市府水利局長蔡長展坦承，部分老舊側溝或下水道因汙水長年腐蝕溝蓋發生意外，會全面清查修護。

無獨有偶，新北市三重區也有1名4歲女童踩中鏽蝕的水溝蓋摔入溝中，右腳重創，家屬及議員批區公所卸責，區公所強調持續跟家屬協調，不會迴避責任。

高市議會昨審查道路側溝養護工程經費等預算，國民黨議員白喬茵指出，去年有人走在楠梓區東寧路上突然消失，原來是掉到側溝，嚇死人了！東寧路至少發生兩起掉落邊溝意外，另外，九如路圓環也發生側溝鋪面鋼筋彈起來，損毀車輛，質疑究竟是側溝設計不良、材料不好或人為疏失，以致此類意外頻傳？實在非常離譜。

市議員陳麗娜說，水利局施工場域不少，護欄布置大有問題，有的僅在三角椎架桿子，夜間未亮燈，前鎮區即發生路人掉落邊溝意外，施工現場常常沒有人防護，夜晚也無警示，非常危險，要求水利局嚴格督導包商，不合規定應予重罰，否則國賠會賠不完。

水利局長蔡長展解釋，市區很多側溝、下水道已有30~40年歷史，非常老舊，早期設計標準與材料跟現今不同，鋼筋沒放那麼多、混凝土強度也弱，有些因汙水腐蝕溝蓋及鋼筋，或因重車輾壓就塌陷，近年水利局已派員巡查，也會根據大數據及熱點，改善老舊側溝及全部檢修溝蓋。 高市議員白喬茵指楠梓東寧路側溝破洞沒人補，同一地點至少兩起「側溝吃人」。圖／取自白喬茵臉書 新北4歲女童踩中鏽蝕溝蓋摔入溝中，右腿撕裂傷。圖／新北議員彭佳芸提供

另外，新北市三重區4歲女童日前在大仁街踩中鏽蝕嚴重的水溝蓋摔入溝中，右腿深度撕裂傷，女童母親昨由議員彭佳芸陪同控訴區公所態度消極，彭質疑市府每年編列近4千萬元巡檢維修卻未落實，事發後還卸責。

女童母親說，每月須負擔上萬醫藥費，壓力衣也要量身訂做，傷疤需要雷射和修疤手術費用也難以求償，女兒現在看到水溝蓋就怕；三重區公所表示，家長提出20萬元單據，與求償104萬元有差異，會持續溝通協調。