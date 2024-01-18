護膚店吸金偷辦信貸 百人被騙逾2千萬

位在新北市三峽的護膚店老闆娘已消失無蹤，被害客戶求償無門。記者李定宇／攝影

新北市三峽區有護膚店業者被控訴詐騙，約有百名客戶被騙逾2千萬元。最近客戶陸續收到支付命令，才知道業者以販售課程分期付款、投資做股東等理由，利用客戶個資向放款公司申請信貸，有人因此背負800萬元債務。三峽警方初步掌握受害者眾多，正陸續製作筆錄後函送偵辦。

這家護膚店在三峽市區經營8年，也在土城開分店，以販售美容、美甲、按摩等保養服務為主，業者以儲值可打折方式吸引客戶以每次數萬元不等金額儲值。

近來業者陸續以投資開分店可以入股、購買美睫器材等理由，向老客戶謊稱可投資賺錢，或者慫恿客戶儲值等方式吸金。不少客戶陸續收到支付命令，或說好的分期償還利息跳票，才驚覺受騙。

中埔里長翁聖濰表示，部分客戶不想一次投入太多現金，業者表示可協助幫忙申請貸款分期付款。客戶在簽署貸款文件時，業者趁客戶不注意時讓客戶簽下信貸，導致不知情的客戶無端背上數十萬元債務。初估被害客戶約百人，詐騙金額逾2千萬元。

客戶王小姐說，業者向她謊稱投資開店可當股東，她借給業者現金60萬元，另刷卡25萬元。去年7月談定每月必須支付王小姐約3萬5千元利息，年底返還60萬元，給了2次利息後就說沒錢。陳小姐表示，每堂課程約600元，她儲值還有170堂課沒用，等於約10萬元無法取回。

市議員林金結表示，被害人遭惡意詐騙而背上債務，已經請調查局、消保官介入處理。三峽警分局長許城銘說，警方目前掌握被害人約70人，正受理民眾報案，再函送新北地檢署報請檢方偵辦。