快訊

仁寶旺年會／萬元紅包人人爽領！許勝雄加碼撒上億現金 伍佰也直呼羨慕

上班到晚上9點觸法！遭檢舉雇童工 淡水老街鐵蛋名店獲緩起訴

晚間值勤突暈倒…台中51歲警官急送醫 手術搶救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

見財起盜心！印尼女幫傭做2個月捲款百餘萬逃逸 1天後落網

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

印尼籍女移工尤妮來台當幫傭，只工作2個多月，昨天雇主家遭翻箱倒櫃，失竊價值百餘萬元現金和珠寶不翼而飛，雇主卻發覺她去向不明，報警追查，發現她捲款逃逸，今天警方在彰化逮捕她到案，依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，28歲的尤妮去年11月剛受雇到高雄市鳳山區過雄街幫傭，昨天上午9時許，雇主發現臥室一片凌亂，似乎曾遭小偷翻箱倒櫃，清點財物，發覺失竊美金2萬5000元、人民幣5萬及新台幣約10萬元，還有一批珠寶、金飾和名表。雇主找不到尤妮，也聯絡不到她，懷疑她偷走這批珠寶和現金，立即向警方報案。

警方調閱住戶監錄系統畫面，發現尤妮在昨天清晨6時許，便提著行李出門，她大多衣物都已帶走，認為她涉案重大，立即調閱相關監錄系統，查出她到小港區後，便攔計程車一路逃向彰化縣建和街一帶。

警方專案小組立即通報尤妮是「逃逸外勞」展開追緝，查出尤妳投靠印尼同鄉，今天中午12時許，找到她在彰化縣建和街的落腳處，發現透天樓房全租給印尼籍移工，不久尤妮現身，警方馬上拘捕她，並搜出部分金飾及現金。全案依竊盜罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

印尼籍女移工在雇主家工作2個多月，昨天竟捲款百餘萬元帶行李脫逃。記者林保光／翻攝
印尼籍女移工在雇主家工作2個多月，昨天竟捲款百餘萬元帶行李脫逃。記者林保光／翻攝
印尼籍女移工在雇主家捲款百餘萬元逃逸，今天在彰化被捕。記者林保光／翻攝
印尼籍女移工在雇主家捲款百餘萬元逃逸，今天在彰化被捕。記者林保光／翻攝

印尼 珠寶 金飾 移工 竊盜 彰化

延伸閱讀

印尼候選人角逐國會議員 推流浪貓絕育與街貓公園

光陽柯勝峯：電動機車平台促生態鏈 擴泰國印尼市場

印度、印尼、泰國、大馬都爭取特斯拉前往投資設廠 誰能出線？

影／越男逾期居留見台中警...跑百米開溜摔全身傷落網

相關新聞

影／少女被逼掌摑、狂毆 2女落網曝「私刑」原因：她侮辱成員是破麻

台中北屯一間KTV在16日凌晨傳出有少女在包廂內，被同包廂成員逼自呼巴掌、拳打腳踢，甚至是持水壺攻擊頭部的治安事件，因影...

台中KTV包廂爆私刑？長髮少女被逼自呼15下巴掌、水壺砸頭 場面怵目驚心

網路社團今天傳傳一段影片，一名長髮少女在KTV內被逼迫呼自己巴掌多達15下，還被另名刺青女子潑水，甚至被人持水壺砸頭攻擊...

值班時突然暈倒…台中51歲警官送醫 手術搶救中

台中市霧峰警分局大里分駐所巡佐林志凱，晚間七時許值班時突然暈倒，失去意識，消防人員據報，已將他送往醫院急救中。

煞車不及猛撞！桃園砂石車撞砂石車「車頭起火全燒毀」 2人急逃

桃園市大園區國際路二段今下午發生火燒車事故，一名溫姓男子駕駛砂石車行經該路段，煞車不及撞上前方另一輛砂石車，車頭起火燃燒...

疑吸入沼氣！高雄2工人命危送醫 醫護死神拔河救回2命

高雄永安區興達電廠附近漁塭今天下午3時許，2名工人在清洗太陽能板時，1人發現同伴進入陰井，疑似吸入沼氣呈現昏迷狀態，欲進...

見財起盜心！印尼女幫傭做2個月捲款百餘萬逃逸 1天後落網

印尼籍女移工尤妮來台當幫傭，只工作2個多月，昨天雇主家遭翻箱倒櫃，失竊價值百餘萬元現金和珠寶不翼而飛，雇主卻發覺她去向不明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。