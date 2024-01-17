見財起盜心！印尼女幫傭做2個月捲款百餘萬逃逸 1天後落網

印尼籍女移工尤妮來台當幫傭，只工作2個多月，昨天雇主家遭翻箱倒櫃，失竊價值百餘萬元現金和珠寶不翼而飛，雇主卻發覺她去向不明，報警追查，發現她捲款逃逸，今天警方在彰化逮捕她到案，依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，28歲的尤妮去年11月剛受雇到高雄市鳳山區過雄街幫傭，昨天上午9時許，雇主發現臥室一片凌亂，似乎曾遭小偷翻箱倒櫃，清點財物，發覺失竊美金2萬5000元、人民幣5萬及新台幣約10萬元，還有一批珠寶、金飾和名表。雇主找不到尤妮，也聯絡不到她，懷疑她偷走這批珠寶和現金，立即向警方報案。

警方調閱住戶監錄系統畫面，發現尤妮在昨天清晨6時許，便提著行李出門，她大多衣物都已帶走，認為她涉案重大，立即調閱相關監錄系統，查出她到小港區後，便攔計程車一路逃向彰化縣建和街一帶。

警方專案小組立即通報尤妮是「逃逸外勞」展開追緝，查出尤妳投靠印尼同鄉，今天中午12時許，找到她在彰化縣建和街的落腳處，發現透天樓房全租給印尼籍移工，不久尤妮現身，警方馬上拘捕她，並搜出部分金飾及現金。全案依竊盜罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。