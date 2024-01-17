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年關近 台東消防局於護理之家進行火災搶救演練

聯合報／ 記者古和純尤聰光／台東即時報導

年關將近，台東縣消防局台東大隊為加強救災整備工作，有鑒於大火發生時，長輩逃生困難，今天特選在東基醫療財團法人附設迦南護理之家，實施春節期間加強火災搶救整備作業演練，提升民眾逃生及防火防災觀念。

這場加強火災搶救的實兵演練在今天下午3時30分展開，一開始消防員設置煙霧從迦南護理之家六樓窗台竄出，逼真的火場效果，讓在場民眾看得驚呼連連，演練項目有飯店員工自衛消防編組、火災搶救、人命救助、義消先鋒操作員、啟動本局幕僚群組及大量傷病患演練。

「從迦南護理之家彼此熟悉配合與臨場應變，可見平時落實訓練。」 台東縣消防局指出，從迦南自衛消防編組就可看出，護理之家的照服員受過相關消防自主訓練，經由轄區分隊進行自衛消防編組驗證，照服人員能熟悉完成通報、初期滅火及避難引導。

台東縣消防局說明，消防最重要三大任務，就是「預防火災」、「災害搶救」及「緊急救護」，而這三項基本任務，能減少火災擴大及人命的傷亡，倘若火勢擴大延燒，台東縣消防局將會啟動消防局幕僚加入救災行列，提供各科室可動用人力及物資協助救災。

在這場演練中，無論是操作消防車、消防器材及戰術運用，每位消防員與義消弟兄都相當熟練，這是消防局持續推動義消先鋒操作員政策的成果，據悉，自112年開始，義消弟兄即可協助操作消防車，協助消防員快速進到火場，參與滅火及搜救任務。

今天的演練單位除地主隊迦南護理之家外，台東縣警察局、台東縣衛生局、台灣自來水股份有限公司第十區管理處台東營運所、台灣電力股份有限公司台東區營業處、中華民國紅十字會台灣省台東縣支會及台灣國際緊急救難總隊等友軍單位，全都加入協助演練。

演練結束後，台東縣副縣長王志輝、消防局長管建興、義消總隊長董奇芳等人，向參與演練人員致意，王志輝指出，在春節前夕這段時間，消防局將加強對各飯店及公共場所的消防安全檢查，讓縣民能有更安全的生活空間，呼籲民眾在歡慶假期之時，亦要隨時注意用火用電安全，確實做好各項災害預防及事先檢查工作。

迦南護理之家今天進行消防搶救演練。記者古和純／攝影
迦南護理之家今天進行消防搶救演練。記者古和純／攝影
迦南護理之家照服員有秩序引導住民逃出。記者古和純／攝影
迦南護理之家照服員有秩序引導住民逃出。記者古和純／攝影
消防員對迦南護理之家注水灌救。記者古和純／攝影
消防員對迦南護理之家注水灌救。記者古和純／攝影
迦南護理之家今天進行消防搶救演練。記者古和純／攝影
迦南護理之家今天進行消防搶救演練。記者古和純／攝影
迦南護理之家今天進行消防搶救演練。記者古和純／攝影
迦南護理之家今天進行消防搶救演練。記者古和純／攝影
消防員會將各自的名牌掛上架子，一一紀錄進入火場內時間。記者古和純／攝影
消防員會將各自的名牌掛上架子，一一紀錄進入火場內時間。記者古和純／攝影
迦南護理之家照服員有秩序引導住民逃出。記者古和純／攝影
迦南護理之家照服員有秩序引導住民逃出。記者古和純／攝影
迦南護理之家今天實施雲梯車高空救難演練。記者古和純／攝影
迦南護理之家今天實施雲梯車高空救難演練。記者古和純／攝影

台東 火災 消防員 春節 照服員

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