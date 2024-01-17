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澎湖縣警察局長李名昌今接任 警政經歷完備

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

澎湖縣警局今天舉行新舊局長交接儀式，前局長林逢泉榮調台中市政府警察局督察長職務，局長遺缺由民防指揮管制所長李名昌接任，交接儀式由縣長陳光復主持，在內政部警政署警政委員賈樂吉監交下，新任局長李名昌接下印信，宣誓就職。

澎湖縣警局指出，自112年1月林逢泉接任縣警局長一職至今，澎湖縣警局在全國警察機關辦理各項專案工作評比成績，均獲內政部警政署評列優等單位，績效卓著。

平時配合縣政府重要政策，取締非法捕撈活動，維護海洋生態永續發展，提升本縣安全居住環境品質，於去年8月由台灣世界新聞傳播協會公布2023年度「22縣市有感施政大調查」，澎湖在幸福感的項目獲得「金獎」殊榮，都是警察局及縣府團隊共同打拼的成績。

新任警察局長李名昌，中央警察大學49期畢業，警政研究所碩士，歷任分隊長、組員、科員、股長、專員、科長、大隊長、臺南市政府警察局白河、新營、第五分局分局長、內政部警政署保安警察第五總隊主任秘書、第四總隊副總隊長及民防指揮管制所長等職務，經歷完整。

李名昌富有領導統御及溝通協調整合能力，在民防指揮管制所所長任內，督屬執行防情特種勤務、防空疏散避難規劃、防空情報蒐集、重大災害應變、防情遙控警報系統修護及器材補給等重要工作，績效優異，深獲警政署各級長官肯定。

澎湖縣警察局長李名昌今宣誓上任。記者古和純／翻攝
澎湖縣警察局長李名昌今宣誓上任。記者古和純／翻攝
澎湖縣警察局長今辦交接儀式。記者古和純／翻攝
澎湖縣警察局長今辦交接儀式。記者古和純／翻攝

警察 澎湖縣 民防

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